Podcast, सुनो दिल से: द्रविड़ की मेहनत लाई रंग, श्रीलंका में छाई टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड Share



July 23, 2021, 11:24 pm Podcast, सुनो दिल से में मशहूर कमेंटेटर संजय बैनर्जी से सुनिये कैसा रहा श्रीलंका में भारत की युवा ब्रिगेड का प्रदर्शन? इंग्लैंड में प्रैक्टिस मैच में टीम इंडिया को क्या हुआ हासिल?

नमस्कार, अभिनन्दन आप सभी का, मै हूँ संजय बैनर्जी . आखिर टोक्यो ओलम्पिक की औपचारिक शुरुआत का लम्हा आ चुका है, इसके अलावा हर बार की तरह इस पॉडकास्ट में क्रिकेट की चर्चा तो ख़ास तौर पर होगी ही . तो सुनो दिल से. भारतीय क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ की गहराई का अंदाज़ लग चुका है, कोई शक नहीं कि टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड अपने शबाब पर है . श्रीलंका में चल रही सीरीज में एक बार फिर साबित हो गया है कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ दूसरे देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है. भारत की महिला टीम इंग्लैंड से वापस आ चुकी है, लेकिन अब भी ख़बरों में कायम है. इधर इंग्लैंड में आखिरकार विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम ने लगभग डेढ़ महीने के बाद पहला प्रैक्टिस मैच खेला है और इन सब से अलग दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुम्भ टोक्यो ओलंपिक का आगाज हो चुका है.



राहुल द्रविड़ ने जिस पौध की नींव रखी थी वह अब फल देने लगी है. राहुल द्रविड़ एक फलदार वृक्ष हैं, इसका अहसास तो था, लेकिन अब उन्होंने यह साबित कर दिया है की वह न सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं बल्कि शानदार मेंटॉर भी हैं . किसी युवा खिलाड़ी को कैसे तराशना है, राहुल इसे बखूबी जानते हैं . टी-20 सीरीज शुरू होने से पहले भारत ने वनडे सीरीज के पहले दो मैच खेले हैं और दोनों में टीम के खिलाड़ियों ने प्रभाविय्त किया है. संभव है की इनमे से कुछ खिलाडी टी-20 विश्व कप में अपनी जगह बना सकें . कप्तान शिखर धवन पहले ही कह चुके हैं कि वह सबको बराबरी का मौका देंगे. फिर टीम इन्डिया में इस तरह के मौके बिरले ही मिलते हैं, तो जिसे भी मिल रहा है, वह उसे अपने हक़ में भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है .



पहले दो वनडे जीत भारत ने किया सीरीज पर कब्जा

पहले वनडे में भारत ने सात विकेट से आसान जीत दर्ज की और इसमें दो युवा खिलाड़ियों ईशान किशन और पृथ्वी शॉ ने अपनी छाप छोड़ी . खुद शिखर धवन ने भी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेलकर दावा मजबूत करने की कोशिश की है. श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में पृथ्वी शॉ ने केवल 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर पारी को मजबूत शुरुआत दी थी, उसे बाद में ईशान किशन ने 42 गेंदों पर 59 रन बनाकर बाकियों के लिए काम आसान कर दिया था. ईशान ने टी-28 की तरह वनडे में डेब्यू मैच में पहली गेंद पर ही छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया था. बर्थडे पर ऐसी पारी खेलकर उन्होंने पूरे देश को रिटर्न गिफ्ट ही दिया है. यह अलग बात है दूसरे वनडे में किशन चोटिल होने के बाद अपनी पारी को बेहतर मुकाम नहीं दे सके. दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने इन्हीं युवा खिलाड़ियों की बदौलत हार की तरफ जा रहे परिणाम को जीत में तब्दील कर दिया. इस मैच में सूर्यकुमार यादव के अलावा दीपक चाहर ने अविस्मरणीय पारी खेली. ऐसी मिसाल कभी-कभी ही मिलती है. सीरीज जीत चुकी भारतीय टीम आज अंतिम वनडे में चुनौती पेश कर रही है.



प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल का जलवा

इधर भारतीय टीम ने चेस्टर-ली-स्ट्रीट में सेलेक्ट काउंटी एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच खेला. जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ डब्य्लूटीसी फाइनल से पहले और इसके बाद अब तक कोई अभ्यास मैच नहीं खेला था. फाइनल के बाद पूरी टीम 20 दिनों की छुट्टी पर थी. फाइनल में हार के बाद और छुट्टी पर रहने के कारण इस बात की काफी आलोचना हो रही थी कि भारतीय टीम को क्यों अभ्यास मैच खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि सुकून यह कि बोर्ड ने लम्बी टेस्ट सीरीज से पहले किसी तरह प्रैक्टिस मैच की व्यवस्था कराई, और इस प्रयास की तारीफ़ की जानी चाहिए. इस मैच में विकेटकीपर केएल राहुल ने अच्छी शतकीय पारी खेली और इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली टेस्ट सीरीज में बतौर ओपनर खेलने का दावा भी मजबूत किया है.



शुभमन गिल के चोटिल हो कर स्वदेश लौटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे, कि लोकेश राहुल को मौक़ा मिल सकता है, क्योंकि चयनकर्ताओं ने टीम में किसी और ओपनर को भेजने की संभावना खारिज कर दी थी . अब रोहित शर्मा के बाद पारी की शुरुआत करने एक लिए दो विकल्प्प मौजूद हैं, लोकेश राहुल के अलावा मयंक अग्रवाल भी टीम में मौजूद हैं . हालांकि प्रैक्टिस मैच में मिले मौके को वह अपने हक़ में सही तरह भुना नहीं पाए . ऐसे में केएल राहुल का दावा थोड़ा मजबूत है. इस मैच में अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, आर. अश्विन और विराट कोहली ने विश्राम किया . अश्विन तो एक मैच में सरे काउंटी के लिए पहले खेल भी चुके हैं, और उन्होंने दूसरी पारी में गज़ब की गेंदबाजी कर अपनी उपयोगिता पर उठने वाले सवालों पर विराम लगा दिया था.. इसके अलावा आवेश खान और वाशिंगटन सुंदर को अपनी ही टीम के खिलाफ सेलेक्ट काउंटी एकादश की ओर से खेलने का मौका मिला. हालांकि आवेश और वाशिंगटन सुन्दर दोनों अब चोटिल हैं.



उधर इंग्लैंड ने भी पहले दो टेस्ट के लिए टीम घोषित कर दी है. जो रूट कप्तानी संभलेंगे. लेकिन टीम में चोट की वजह से जोफ्रा आर्चर और क्रिस वोक्स नहीं हैं. भारतीय महिलाओं को अगली सीरीज खेलने के लिए अब अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन इस बीच मिताली राज ने वनडे आईसीसी रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. स्मृति मंधाना नौवें स्थान पर है.



टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुपों का बंटवारा

आईसीसी के टी-20 वर्ल्ड कप के लिए ग्रुपों का बंटवारा कर दिया गया है. जिस बात के कयास लागाये जा रहे थे, भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. साथ में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और क्वालीफाई कर आने वाली दो टीमें भी होंगी. जबकि दूसरे ग्रुप में गत विजेता वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ दो अन्य क्वालीफाई करने वाली टीमें भी भिड़ेंगी. आईसीसी क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनाने की दिशा में लगातार कोशिश कर रहा है , और इसी सिलसिले में तीन नये देशों को मेंबर शिप दी गई है. एशिया से मंगोलिया और काजिकिस्तान और यूरोप से स्विट्जरलैंड अब धीरे धीरे इंटरनेशनल क्रिकेट के नक़्शे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश ल्करेंगे . आईसीसी के अब 12 स्थायी सदस्यों सहित कुल 106 सदस्य हो गये हैं.



आज का दिन खेलों के लिए बेहद खास है. एक साल के इंतजार के बाद टोक्यो ओलंपिक का औपचारिक उद्घाटन हो रहा है. इसके मेडल इवेंट्स कल से शुरू होंगे. लगभग सवा सौ सदस्यों का भारतीय दल इस बार लंदन में नौ साल पहले जीते गये सबसे ज्यादा छह पदकों का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगा. हालाकि टोक्यो में कोरोना के बढ़ते मामले दुनिया की चिंता में लगातार इजाफा कर रहे हैं . इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2032 के ओलंपिक मेजबान की घोषणा कर दी है. इसे ब्रिसबेन आयोजित करेगा. इससे पहले 2024 में पेरिस और 2028 में लॉस एंजेल्स मेजबान शहर होंगे.



आज के पॉडकास्ट में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक चलते रहिये न्यूज़ 18 के साथ, संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिये नमस्कार टैग्ज़ : India Vs England

India Vs Sri lanka

Podcast

Podcast Suno Dil Se

Sports Podcast