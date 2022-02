Podcast: रंग में लौटी टीम इंडिया, वेस्टइंडीज को दिखाए दिन में तारे Share



February 8, 2022, 1:29 pm नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. बीता सप्ताह क्रिकेट में भारत के लिए स्वर्णिम उपलब्धियों वाला रहा. जहां भारतीय टीम एक हज़ार वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बनी और इस ऐतिहासिक मुकाबले में कैरेबियन टीम को 6 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बनाई तो वहीं भारत की युवा टीम ने पांचवीं बार अंडर-19 विश्वकप जीतकर इतिहास रचा.

रविवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली बार बतौर पूर्णकालिक कप्तानी का दायित्व निभा रहे रोहित शर्मा ने टाॅस जीतकर पहले वेस्टइंडीज़ को बल्लेबाज़ी के लिए आमंत्रित किया. भारत के फिरकी गेंदबाज़ों ने कप्तान के इस फैसले को सही साबित किया और वेस्टइंडीज़ के पहले सात विकेट सिर्फ 79 रनों पर गिरा दिए. इसके बाद जेसन होल्डर और फेबियन एलन ने आठवें विकेट के लिए 78 रनों की अहम साझेदारी कर टीम को संकट से उबारा, लेकिन फेबियन के आउट होने के बाद जल्दी ही जेसन होल्डर भी पैवेलियन लौट गए. अंततः वेस्टइंडीज़ की पूरी टीम 43 ओवर और पांच गेंद खेलकर 176 रन बनाकर आउट हो गई. जेसन होल्डर ने चार छक्कों की सहायता से 57 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. फेबियन एलने ने 29 और डैरेन ब्रावो ने 18 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से युज़वेंद्र चहल ने सटीक और उत्कृष्ट स्पिन गेंदबाज़ी का प्रदर्शन करते हुए चार विकेट लिए. उन्हें प्लेयर आफ द मैच का पुरस्कार दिया गया. वाशिंग्टन सुंदर ने भी शानदार गेंदबाज़ी की और तीन विकेट चटकाए. प्रसिद्ध कृष्णा ने दो और मोहम्मद सिराज ने एक विकेट लिया. जीत के लिए मिले मात्र 177 रनों के लक्ष्य के जवाब में भारत केे सलामी बल्लेबाज़ों रोहित शर्मा और इशान किशन ने टीम को आक्रमक शुरूआत दी और 13 ओवर और एक गेंद में पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े. रोहित शर्मा ने 60 रनों की आतिशी पारी खेली. इशान किशन ने 28 रन बनाए. विराट कोहली सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए. रोहित शर्मा के साथ ही तीन विकेट और जल्दी-जल्दी गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव और इस मैच से वनडे में पदार्पण करने वाले दीपक हुडा ने सूझबूझ के साथ बल्लेबाज़ी करते हुए भारत को आसानी से 6 विकेट से जीत दिला दी. सूर्यकुमार यादव 34 और दीपक हूडा 26 रन बनाकर नाबाद रहे. वेस्टइंडीज़ की ओर से अल्ज़ारी जोसेफ ने 2 और अकील हुसैन ने 1 विकेट लिया. दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे अहमदाबाद में ही 9 फरवरी को खेला जाएगा. -भारत के 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच में युजवेंद्र चहल ने अपने 100 विकेट भी पूरे किए. चहल 60वें वनडे इंटरनेशनल मैच में 100 लेने वाले गेंदबाज़ बने. भारत की ओर से चहल से तेज वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज़ों में 56 मैचों में शमी ने, 57 मैचों में बुमराह ने, 58 मैचों में कुलदीप ने और 59 मैचों में इरफान पठान ने लिए हैं. -इस मैच में सिर्फ 8 रन बनाने वाले विराट कोहली भारत की सरजमीं पर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज़ी से पांच हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए. विराट कोहली ने 96वीं पारी में ये आंकड़ा हासिल किया, जबकि इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज था. जिन्होंने 120 पारियों में घरेलू मैदानों पर 5000 रनों का आंकड़ा पार किया था. -भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इस मैच में काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे, क्योंकि उन्होंने सुर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. लता मंगेशकर का रविवार की सुबह निधन हो गया. भारत रत्न लता मंगेशकर को क्रिकेट देखना काफी पसंद था. -साल 1983 में कपिल देव की अगुआई में भारतीय टीम जब पहली बार वर्ल्ड कप जीतकर आई थी तो उस समय विजेता टीम के खिलाड़ियों को इनाम देने के लिए और जीत का जश्न मनाने के लिए लता मंगेशकर ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्थित इंडोर स्टेडियम में कन्सर्ट आयोजित किया और इस कन्सर्ट के लिए कोई फीस नहीं ली. इस कन्सर्ट से करीब 20 लाख रुपए की इनकम हुई और लता मंगेशकर ने उस पैसे में से 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के सभी सदस्यों को इनाम के तौर पर 1-1 लाख रुपये दिए. बीसीसीआई और तत्कालीन खिलाड़ियों ने लता मंगेशकर के इस योगदान को हमेशा याद रखा। -महान गायिका लता मंगेशकर के निधन पर सुनील गावस्कर और सचिन तेंडुलकर सहित टीम इंडिया के बल्लेबाज और पूर्व कप्तान विराट कोहली से लेकर गौतम गंभीर, मिताली राज, वीवीएस लक्ष्मण, वेंकटेश्श्वर प्रसाद और आकाश चोपड़ा सहित क्रिकेट व खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. -भारत की युवा टीम ने अंडर-19 विश्वकप पांचवीं बार जीतकर इतिहास रचा है. सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम एंटीगा में खेले गए खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 4 विकेट से करारी शिकस्त देकर विश्वकप ट्राॅफी पर पर कब्जा किया. भारत ने पहले गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड को 44.5 ओवर में 189 रनों पर समेट दिया. घातक गेंदबाज़ी करते हुए राज बावा ने 5 और रवि कुमार ने 4 विकेट लिए. जीत के लिए मिले 190 रनों का लक्ष्य भारत ने निशांत सिंधु और शेख रशीद की शानदार अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 47 ओवर और चार गेंदों में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया. भारतीय टीम के लिए दिनेश बाना ने ज़ोरदार छक्का लगाकर भारत को विश्व चैंपियन बनाया. भारत ने इससे पहले, 2000, 2008, 2012 और 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता था. भारत के अलावा दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिसने तीन खिताब जीते हैं. -बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कर दिया है कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज के दौरान दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोविड-19 के खतरों के कारण भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के मुकाबले भी बिना दर्शकों के ही खेले जा रहे हैं. -प्रो कबड्डी लीग के आठवें सीजन के 99वें मुकाबले में गुजरात जायंट्स की टीम बेंगलुरु बुल्स को 40-36 से हराकर अंक तालिका में 9वें स्थान पर आ गई है. बेंगलुरु बुल्स की टीम तीसरे स्थान पर है, लेकिन उनके सिर्फ तीन मैच बचे हैं. इससे पहले तीन बार की विजेता पटना पाइरेट्स ने 98वें मैच में बंगाल वॉरियर्स को 9 अंकों से हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है. पटना की 16 मैचों में यह 11वीं जीत है जबकि बंगाल को 17 मैचों में नौवीं हार मिली है. -रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 10 फरवरी से 15 मार्च तक खेला जाएगा. आईपीएल के बाद दूसरा चरण 30 मई से 26 जून तक होगा. बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने हाल ही में राज्य इकाइयों को यह जानकारी दी. दूसरे चरण में सात नॉकआउट मैच होंगे जिसमें चार क्वार्टर फाइनल, दो सेमीफाइनल और फाइनल होगा. एलीट ग्रुप के मैच राजकोट, कटक, चेन्नई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, हरियाणा और गुवाहाटी में खेले जाएंगे. प्लेट लीग मैच कोलकाता में होंगे. -न्यूज़ 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : india vs west indies

Suno Dil Se: ऋषभ पंत ने उपहार में दिया विकेट और खामियाजा भुगता टीम इंडिया ने



January 7, 2022, 8:16 pm नमस्कार, सप्ताह भर की खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक पॉडकास्ट के साथ मै हूं संजय बैनर्जी. स्वागत आप सभी का- ‘सुनो दिल से’. वेस्टइंडीज की टीम भारत में है, जिसने अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज 3-2 से जीती है. उधर भारत टेस्ट और वन डे दोनों सीरीज दक्षिण अफ्रीका में हार कर लौटा है. वेस्टइंडीज और मेजबान भारत पहले वनडे और फिर टी-20 में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं.नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्‍ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में - राफेल नडाल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा, दोनों फार्मेटों में बतौर कप्तान करेंगे रोहित शर्मा वापसी, भारतीय टीम अंडर-19 विश्वकप के सेमीफाइनल में, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को लेकर लिया बड़ा फैसला, दो चरणों में होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन और कुछ संक्षिप्त खेल समाचार...साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे.भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.भारतीय क्रिकेट अब नये दौर में है जहां कप्तान और कोच बदले हुए हैं. विराट ने पहले ही टी-20 में कप्तानी छोड़ दी थी अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है. सेलेक्टर्स ने पहले ही उनसे वनडे की कप्तानी वापस ले ली थी. ऐसे में विराट के स्थान पर आने वाले नये कप्तान को वह सब कुछ हासिल करना चुनौती होगा जिसे विराट अपने नाम लिख चुके हैं. विराट के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इस पद को संभालेंगे, यह तय लगता है-लेकिन इस बीच तुरुप का पत्ता फेंका है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने. बुमराह ने कहा है कि अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए तो यह सम्मान की बात होगी. बुमराह वैसे भी छोटे फॉमेंट में भारत के उपकप्तान बनाये जा चुके हैं. लेकिन बुमराह की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है.Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है. टैग्ज़ : cricket news

