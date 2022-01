Sports Podcast: विराट कोहली पहली बार रोहित की कप्तानी में खेलेंगे, कुलदीप की हुई वापसी Share



January 31, 2022, 9:25 pm नमस्कार....न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्‍ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में - राफेल नडाल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, बने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी, वेस्टइंडीज़ सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की घोषणा, दोनों फार्मेटों में बतौर कप्तान करेंगे रोहित शर्मा वापसी, भारतीय टीम अंडर-19 विश्वकप के सेमीफाइनल में, बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी को लेकर लिया बड़ा फैसला, दो चरणों में होगा रणजी ट्रॉफी का आयोजन और कुछ संक्षिप्त खेल समाचार...

शुरूआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से … – ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब दूसरी बार स्पेन के राफल नडाल ने जीत लिया है. इसी के नडाल ने एक नया इतिहास भी रच दिया. वे 21 ग्रैंडस्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. रोजर फेडरर और जोकोविच 20-20 ग्रैंडस्लैम के साथ दूसरे नंबर पर हैं. – मेलबर्न के रोडर लेवर एरेना में खेला गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरूष एकल खिताबी मुकाबला काफी रोमांचक रहा. पहले दो सेट जीतने के बावजूद दुनिया के नंबर दो खिलाड़ी रूस के डेनिल मेदवेदेव स्पेन के दिग्गज राफेल नडाल को परास्त नहीं सके. लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले स्पेन के 35 वर्षीय राफेल नडाल ने बाद के तीनों सेटों में जबरदस्त वापसी की. पांच घंटे 24 मिनट तक चले संघर्षपूर्ण मैराथन खिताबी मुकाबले में नडाल ने मेदवेदव को 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 और 7-5 से हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया. यह ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरा सबसे लंबा मैच रहा. पैर की चोट के कारण करीब 5 महीने टेनिस कोर्ट से दूर रहे नडाल ने जुझारू खेल का प्रदर्शन करते हुए अंततः वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही दिया. ये बात अलग है कि अपने करियर का दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने के लिए उन्हें 13 साल इंतजार करना पड़ा. उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था. – उधर, ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब शीर्ष वरीयता प्राप्त मेजबान देश की एश्ले बार्टी ने जीत लिया. मेलबर्न के रोड लेवर एरेना में खेले गए खिताबी मुकाबले में एश्ले बार्टी ने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-3 और 7-6 (2) से हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता. 25 वर्षीय एश्ले बार्टी का ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये पहला ग्रैंड स्लैम है, जबकि वे इससे पहले 2019 में फ्रेंच ओपन और 2021 में विंबलडन का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिए लंबे समय से चला आ रहा खिताबी सूखा भी एश्ले बार्टी ने समाप्त कर दिया है. 44 साल बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है. इसके पहले 1978 में क्रिस ओ नील ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था, जबकि एश्ले बार्टी ने 2022 में देश को खिताब दिलाया है. – क्रिकेट – वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी से शुरू होने जा रही वनडे और टी-20 सीरीज़ के लिए घोषित भारतीय टीम में चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा की बतौर कप्तान दोनों फॉर्मेट में वापसी हुई है. जबकि विराट कोहली दोनों सीरीज़ के लिए उपलब्ध रहेंगे. भुवनेश्वर कुमार को वनडे टीम में जगह नहीं मिली है, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को दोनों सीरीज से आराम दिया गया है. वहीं, केएल राहुल दूसरे वनडे से टीम के साथ जुड़ेंगे. रवींद्र जडेजा अभी घुटने की चोट से पूरी तरह नहीं उबरे सके हैं, इसलिए उन्हें नहीं चुना गया. अक्षर पटेल को सिर्फ टी20 टीम में जगह मिली है. कुलदीप यादव ने घुटने के ऑपरेशन के बाद वनडे टीम में वापसी की है. वहीं, रवि बिश्नोई को पहली बार भारतीय टीम में चुना जाएगा. उनके पास डेब्यू का मौका है. – घोषित भारतीय वनडे टीम में रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान शामिल हैं. – भारत की टी20 टीम में रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान और हर्षल पटेल सम्मलित हैं. सुरक्षित खिलाड़ियों के रूप में तमिलनाडु के साई किशोर और शाहरुख खा़न को रख गया है. – उधर कीरोन पोलार्ड की अगुआई में भारत दौरे पर आने वाली वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय वनडे टीम में तेज़ गेंदबाज कीमर रोच और मिडिल ऑर्डर बैटर एनक्रुमाह बोनर की टीम में वापसी हुई है. वेस्टइंडीज और भारत के बीच तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों की सरीज़़ तीनों मैच 6, 9 और 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे. जबकि तीन टी20 आई मैचों की सीरीज़ के मुकाबले कोलकाता के इडन गाड्न्स स्टेडियम में 16, 18 और 20 फरवरी को होंगे. -वेस्टइंडीज वनडे टीम में कीरोन पोलार्ड (कप्तान) के अलावा कीमर रोच, एनक्रुमाह बोनर, ब्रैंडन किंग, फैबियन एलेन, डैरेन ब्रावो, शामराह ब्रुक्स, जेसन होल्डर, शाइ होप, एकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, निकोलस पूरन, रोमारियो शेफर्ड, ओडियन स्मिथ, हेडन वॉल्श जूनियर शामिल हैं. – भारतीय टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है. सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बुधवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा. भारत ने शनिवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में स्थान बनाया. तेज गेंदबाज रवि कुमार तीन विकेट की घातक गेंदबाज़ी के समक्ष बांग्लादेश की टीम सिर्फ 111 रन पर आउट हो गई. जवाब में भारत ने जीत का लक्ष्य 30 ओवर और पांच गेंदों में पांच विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया -बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी 2022 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शुक्रवार को कहा कि स्थगित की गई रणजी ट्रॉफी फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी और दो चरणों में खेली जाएगी. ऐसी खबर भी है कि रणजी ट्रॉफी 2021-2022 कोविड-19 महामारी के कारण एक नए फॉर्मेट में भी हो सकती है. रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 13 से 17 फरवरी के बीच होने की संभावना है. और नए फॉर्मेट में कुछ टीमें घरेलू पिच पर भी खेल सकती हैं. -देश में कोरोना के मामले में हो रही लगातार कमी के बाद आईपीएल 2022 के दौरान 25 प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश करने की अनुमति मिल सकती है. बीसीसीआई ने पहले ही इस बात के संकेत दिए हैं कि लीग के 15वें सीजन के मैचों का आयोजन महाराष्ट्र के 3 स्टेडियमों- वानखेड़े, ब्रेबोर्न और नवी मुंबई के डीवाय पाटिल स्टेडियम में हो सकता है. अगर जरूरत पड़ी तो पुणे को भी एक वेन्यू के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. – वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड से पांच मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज़ 3-2 से जीत ली है. सोमवार को केंसिंग्टन ओवल में खेले गए पांचवे और अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को 17 रनों से हराया. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए मेजबान वेस्टइंडीज ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 179 रन बनाए. जीत के लिए मिले 180 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम 162 बनाकर पैवेलियन लौट गई. इस मैच में हैट्रिक बनाने वाले वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने लगातार गेंदों पर चार विकेट लिए. – और अब कुछ संक्षिप्त खेल समाचार ………. -मात्र चैदह वर्षीष बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने ओडीशा ओपन का खिताब जीत लिया है. इस जीत के साथ ही वे सुपर हंड्रेड टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. खिताबी मुकाबले में उन्नति ने -हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता चरणजीत सिंह का हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया. वे 92 वर्ष के थे. हॉकी इंडिया ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. दो बार के ओलंपियन, भारत के गौरवशाली दिनों का हिस्सा थे. -और अंत में भारत को रविवार को एएफसी महिला एशियाई कप से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसकी 12 खिलाड़ियों के कोविड-19 जांच में पॉजिटिव आने के बाद चीनी ताइपे के खिलाफ का ग्रुप ए मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले ही रद्द करना पड़ा. -न्यूज़ 18 हिन्दी पॉडकास्‍ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों के साथ हम फिर हाज़िर होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे.भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.भारतीय क्रिकेट अब नये दौर में है जहां कप्तान और कोच बदले हुए हैं. विराट ने पहले ही टी-20 में कप्तानी छोड़ दी थी अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है. सेलेक्टर्स ने पहले ही उनसे वनडे की कप्तानी वापस ले ली थी. ऐसे में विराट के स्थान पर आने वाले नये कप्तान को वह सब कुछ हासिल करना चुनौती होगा जिसे विराट अपने नाम लिख चुके हैं. विराट के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इस पद को संभालेंगे, यह तय लगता है-लेकिन इस बीच तुरुप का पत्ता फेंका है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने. बुमराह ने कहा है कि अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए तो यह सम्मान की बात होगी. बुमराह वैसे भी छोटे फॉमेंट में भारत के उपकप्तान बनाये जा चुके हैं. लेकिन बुमराह की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है.Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है. सेंचुरियन टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान बनाया है. भारत की युवा टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट हराकर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज जीत ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है.

