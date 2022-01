Podcast: क्‍या कोच-कप्‍तान में बदलाव से बदली भारतीय टीम की चाल? दक्षिण अफ्रीका में हार के बाद उठे सवाल Share



January 28, 2022, 7:04 pm साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे.

हफ्ते भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे मैं हाजिर हूं, स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी का नमस्कार- पेश है- सुनो दिल से ** भारतीय क्रिकेट मे मची खलबली थमने का नाम नही ले रही. ‘रेनबो नेशन’ में टीम इंडिया ऐतिहासिक जीत का रंग बिखेरेगी, इस उम्मीद के साथ शुरू हुआ साउथ अफ्रीका का दौरा आखिर बदरंग साबित हुआ. पहले टेस्ट सीरीज गंवाई और फिर वनडे सीरीज मे तथाकथित दोयम दर्जे के मेजबान ने, दुनिया की सबसे मजबूत टीम कही जाने वाली भारत को पटखनी दे दी. महज छह महीनों मे कितना कुछ हो गया, कोच और कप्तान क्या बदला, इंडियन टीम की चाल ही बदल गई. भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक सदमे की तरह है और समझ से परे भी कि एक मज़बूत बेंच स्‍ट्रेंथ वाली टीम सिर्फ कोच और कप्तान के बदलने से कैसे एक झटके में खराब हो सकती है. बड़ी बात यह कि भारतीय टीम को बेचारगी की हद तक दक्षिण अफ्रीका की वह टीम ले आई जो, एनरिक नोखिया, कैगिसो रबाडा और कुछ हद तक तबरेज़ शम्शी के बिना खेल रही थी. अफसोस यह की टेस्ट सीरीज में पराजय से भारत ने सबक नहीं लिया, और दूसरे वन डे में मेजबान ने सिर्फ 3 विकेट पर 288 रन का टारगेट चेस कर लिया. भारतीय गेंदबाज लाचार और बेबस नजर आए. भुवनेश्वर कुमार अपना पैनापन खो चुके हैं, बिना विकेट सिर्फ 8 ओवर में उन्होंने 67 रन दे डाले. रविचंद्रन अश्विन की धाक भी न चली और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ भी जम कर हल्ला बोला. अगर गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पाएंगे, तो जाहिर है कि विकेट पर टिकने वाला बल्लेबाज आक्रामक होगा ही. इतना ही नहीं, तीसरे वनडे मे अकेले क्विंटन डी कॉक पूरी टीम पर भारी पड़े. भारत का कोई भी स्लॉट परमानेंट सफल नहीं रहा. कभी ओपनिंग, तो कभी मिडिल आर्डर और आम तौर पर चलने वाले पुछल्ले बल्लेबाजों ने भी निराश ही किया. भारतीय मान्यता प्राप्त बल्लेबाज बीच-बीच में तो बड़ी पारी खेलते रहे, लेकिन निरन्तरता नहीं दिखा सके. सीरीज के टॉप दो बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और वेन डर ड्यूसे रहे. प्रसिद्ध कृष्‍णा एक बार चमके तो बुमराह का प्रदर्शन औसत ही रहा. अश्विन को सीरीज में एक विकेट मिला तो भुवनेश्वर न सिर्फ खर्चीले साबित हुए, बल्कि विकटों का खाता भी न खोल सके. अंतिम वनडे में दीपक चहर का जज्बा काबिले तारीफ था. दीपक ने न सिर्फ दो विकेट निकाले, बल्कि अर्धशतक भी ठोक कर अपनी उपयोगिता बखूबी साबित कर दी. ऋतुराज गायकवाड़ को किसी मैच में भी मौंका नहीं मिला, तो जयंत यादव को पांच साल बाद मौका मिला, जिसे वह फिर भुनाने से चूक गए. भारत के लिए हाल फिलहाल एक और समस्या दिखाई दे रही है, वह है विपक्षी सलामी बल्लेबाजों का टिकना, 2020 से यह सिलसिला कई बार हुआ है. शुरुआती विकेट निकालने की नाकामी से बचना होगा और शुरुआत पूरी आक्रामकता के साथ करनी होगी. साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह से भारत का सूपडा साफ हुआ है, उसके बाद स्पिनर्स की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल और जयंत यादव कुल मिलाकर 59 ओवर गेंदबाजी करने के बाद भी सिर्फ तीन विकेट ही हासिल कर पाए थे. कोच राहुल द्रविड़ ने भी माना कि मध्य के ओवरों में टीम पीछे रह गई. लेकिन अब चूंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज घरेलू मैदान पर होगी, वहीं स्पिनर्स साउथ अफ्रीका में हुए नुकसान की भरपाई कर लेंगे. वेस्टइंडीज के साथ छह फरवरी से शुरू हो रही सीरीज के लिए दोनों ही टीमें घोषित कर दी गई हैं. यह सीरीज 3 वनडे मैचों और इतने ही टी-20 मुकाबलों के लिए होगी. रोहित शर्मा फिट हैं और टीम की कप्तानी के लिए तैयार भी. बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की लंबे समय के बाद टीम में वापसी हुई है. हालांकि यादव ने पिछले छह महीने से किसी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मे शिरकत नहीं की है. फिर भी उम्मीद यह की मध्य के ओवर मे विकेट का टोटा वह दूर कर सकेंगे. बड़ौदा के आक्रामक बल्लेबाज दीपक हूडा को भी वनडे टीम में जगह मिली है. इसके साथ ही, अंडर-19 क्रिकेट से अपनी पहचान बनाने वाले लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को भी टी-20 सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया है. बुमराह और शमी को रेस्ट मिला है. अश्विन ट्रीटमेंट के कारण सीरीज से बाहर हैं. वेंकटेश अय्यर को सिर्फ टी-20 में मौका दिया गया है. जयंत यादव को परीक्षा के लिए एक अवसर साउथ अफ्रीका मे मिला, लेकिन तकरीबन 5 साल बाद मिले इस मौके को नहीं भुना पाए और अब फिर टीम से बाहर हो गए. ऋतुराज गायकवाड़ तो बिना मौके ही बाहर हो गए. इधर, वेस्टइंडीज़ ने भी टीम घोषित कर दी है. केमार रोच, रूमाह बोनर और ब्रेंडन किंग को बुलाया गया है. कीरोन पोलार्ड कप्तान हैं. टीम में निकोलस पूरण, डैरेन ब्रावो औऱ जैसन होल्डर शामिल हैं. रोजर हॉर्पर की जगह डेस्मन हेन्स अब वेस्टइंडीज के चीफ सिलेक्टर हैं. इस समय वेस्टइंडीज अपनी मेजबानी मे इंग्लैंड के खिलाफ हो रही 5 टी-20 मैचों की सीरीज मे 2-1 से लीड कर रही है. उधर, इंडियन प्रीमियर लीग के मेगा ऑक्शन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं. 12 और 13 फरवरी को होने वाले इस ऑक्शन में 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पिछले साल ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस इतिहास रचते हुए राजस्थान रॉयल्स के लिए 16.25 करोड़ में बिके थे, लेकिन इस बार यह आंकड़ा और ऊपर जा सकता है. आईपीएल मे इस बार से दो नई टीमें शामिल हुई हैं, लखनऊ का नाम लखनऊ सुपरजाएंट्स रखा गया है. इस टीम ने लोकेश राहुल को पहले ही अपना कप्तान चुन लिया है, उन्हें 17 करोड़ की राशि दी गई है. साथ में, 10 करोड़ में मार्कस स्टोइनिस औऱ 4 करोड़ में रवि बिशनोई को सीधे शामिल किया है. इसी तरह, अहमदाबाद ने भी हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ में खरीदा है और अपना कप्तान बनाया है. टीम मे राशिद खान 17 करोड़ और शुभमन गिल को 8 करोड़ की राशि दी गई है. इस बार जिन खिलाड़ियों पर खास तौर पर नजर रहेगी उनमें डेविड वॉर्नर शामिल हैं, जिन्हें हैदराबाद ने पिछले सीजन ही रिलीज कर दिया था. ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल मार्श सीमित ओवरों के फॉर्मेट में बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते है, उन्हें भी बेहतर कीमत मिलने के आसार हैं. पैट कमिंस भी केकेआर से रिलीज हो चुके हैं, उन पर भी फ्रेंचाइस की नजर होगी. इसके अलावा, ट्रेंट बोल्ट और भारत के खिलाफ हालिया सीरीज में शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक भी मोटी कीमत पर जा सकते हैं. इस बीच, बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट की सबसे अहम प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी को दो चरणों मे आयोजित करने का मन बनाया है. इस ट्रॉफी के मुकाबले पहले 13 जनवरी से शुरू होने थे, लेकिन उस दौरान कोरोना के मामले पीक पर होने की वजह से बोर्ड को इसे स्थगित करने पर मजबूर होना पड़ा था. रणजी ट्रॉफी के अलावा बाकी डॉमेस्टिक क्रिकेट के टूर्नामेंट्स पर भी बैठक मे चर्चा हुई है. बीसीसीआई की नजर 27 मार्च से आईपीएल शुरू करने की है, ऐसे में एक चरण में रणजी ट्राफी का आयोजन संभव नहीं लगता. संभव है कि पहला चरण अगले महीने पूरा कर लिया जाए, जबकि दूसरा चरण आईपीएल के बाद कराया जाए. जो भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के रिवाइवल की खबर सुकून से भरी है, इसमे कोई शक नहीं. चलते-चलते एक और शानदार खबर, भारत की समृति मंधाना को 2021 का आईसीसी वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है. उन्होंने दूसरी बार यह अवॉर्ड अपने नाम किया है. इससे पहले वह 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं. मंधाना दो बार यह अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं. इससे पहले झूलन गोस्वामी ने एक बार यह अवॉर्ड 2007 मे जीता था. ** इसके साथ ही, हफ्ते भर की क्रिकेट गतिविधियों पर आधारित हमारे साप्ताहिक पॉडकास्ट का आज का सफर यही तक. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, संजय बैनर्जी को अनुमति दीजिए, नमस्कार टैग्ज़ : BCCI

Indian Cricket Team

IPL

Suno Dil Se

team india

Podcast: सेंचुरियन टेस्ट में भारत को मिली ऐतिहासिक जीत Share



January 4, 2022, 1:20 pm भारत और वेस्टइंडीज के बीच (India vs Wst Indies) लिमिटेड ओवर सीरीज के मुकाबले अगले महीने शुरू हो रहे हैं. सीरीज में तीन वनडे और तीन टी20 के मुकाबले होने हैं. कोरोना के कारण वेन्यू में बदलाव किया गया है. न्यूज18 के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका में भारत को मिली बड़ी हार (India vs South Africa) के साथ.भारतीय क्रिकेट अब नये दौर में है जहां कप्तान और कोच बदले हुए हैं. विराट ने पहले ही टी-20 में कप्तानी छोड़ दी थी अब उन्होंने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी है. सेलेक्टर्स ने पहले ही उनसे वनडे की कप्तानी वापस ले ली थी. ऐसे में विराट के स्थान पर आने वाले नये कप्तान को वह सब कुछ हासिल करना चुनौती होगा जिसे विराट अपने नाम लिख चुके हैं. विराट के टेस्ट की कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित शर्मा इस पद को संभालेंगे, यह तय लगता है-लेकिन इस बीच तुरुप का पत्ता फेंका है तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने. बुमराह ने कहा है कि अगर उन्हें कप्तानी सौंपी जाए तो यह सम्मान की बात होगी. बुमराह वैसे भी छोटे फॉमेंट में भारत के उपकप्तान बनाये जा चुके हैं. लेकिन बुमराह की बात को गंभीरता से लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा लगता नहीं है.Podcast: साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया. ऐसे में 19 जनवरी से शुरू हो रही है वनडे सीरीज (India vs South Africa) में मेजबान टीम बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. हालांकि टीम इंडिया ने पिछली बार यहां वनडे सीरीज पर कब्जा किया था. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में शुरुआत इसी सीरीज के साथ.सूरमाओं से सजी टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में नया इतिहास बनाने की नीयत से उतरी थी. बहुत कुछ साबित करना था इस टीम को. कप्तान कोहली अब भी दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान हैं, राहुल द्रविड़ के आने के बाद टीम इंडिया (Team India) में अलग ही निखार है, और फिर प्रोटीस युवा टीम को लेकर क्या जीतेंगे? लेकिन कहानी मे बड़ा ट्विस्ट आया और पहले टेस्ट मे जीत के बाद संजोये सपने रेत के महल की तरह धराशायी हो गए. वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन सुनो दिल से (Suno Dil Se) में आज खबरों की शुरुआत इसी मैच से. सप्ताह भर की क्रिकेट गतिविधियों को समेटे आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं. स्वीकार कीजिए संजय बैनर्जी (Sanjay Banerjee) का नमस्कार- सुनो दिल से.Podcast: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी बराबर है. टीम इंडिया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी. इसके अलावा कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पास भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है. इसके बाद दोनों देशों के बीच वनडे सीरीज भी होनी है. न्यूज 18 हिन्दी पाॅडकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन की शुरुआत आज इसी मैच से...सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित पॉडकास्ट 'सुनो दिल (Suno Dil Se)' में आपका स्वागत है. पिछले साल का अंत भले ही टीम इंडिया (Team India) के लिए सुकून से भरा हो, लेकिन नए साल का आगाज कतई याद रखने वाला नहीं है. दूसरा टेस्ट हारकर दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) में भारत ने बढ़त गंवा दी है, भारतीय टीम मे छोटे फॉर्मैट की कप्तानी का मुद्दा अभी भी हरा है और इन सबके बीच कोरोना ने जिस तेजी से पांव पसारे हैं. डोमेस्टिक क्रिकेट को स्थगित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है. हालाकि इस बीच महिला वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है.भारत ने सेंचुरियन में पहली बार टेस्ट मैच जीता है. सेंचुरियन टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले टीम इंडिया के तेज़ गेंदबाज मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं. जसप्रीत बुमराह को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का उप कप्तान बनाया है. भारत की युवा टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मेलबर्न टेस्ट हराकर पांच टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज जीत ली है. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 की अंक तालिका में ऑस्ट्रेलियाई टीम शीर्ष पर है. टैग्ज़ : cricket news

ind vs sa

India vs South Africa