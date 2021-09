Podcast, Sports Bulletin: टोक्यो पैरालंपिक में छाया भारत, ओवल में रोहित शर्मा ने किया 'धमाका' Share



September 6, 2021, 6:38 pm टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में भारतीय खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन कर देश को 19 मेडल जिताए. भारत ने 5 गोल्ड जीते और ये उसका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है.

नमस्कार….न्यूज़18 हिन्दी पॉडकास्ट के साप्ताहिक स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. बुलेटिन की शुरूआत टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) खेलों में भारतीय सितारों के शानदार प्रदर्शन की चर्चा के साथ… – टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल-कौशल का प्रदर्शन करते हुए कुल 19 मेडल जीतकर पैरालंपिक खेलों में एक नई इबारत लिखी है. भारत के शूरमाओं ने 5 स्वर्ण पदक, आठ रजत और छह कांस्य पदक अपने नाम किए. टोक्यो पैरालंपिक 2020 का रविवार को समापन हो गया. पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर रहा. रियो पैरालंपिक में मात्र चार पदक जीतने वाले भारत ने टोक्यो में रिकॉर्ड 19 पदक अपने नाम किए. टोक्यो पैरालंपिक्स के आखिरी दिन भी भारत के लिए पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीता. इस तरह भारत ने बैडमिंटन में दूसरा स्वर्ण पदक जीता. इससे पहले प्रमोद भगत ने भी गोल्ड जीता था. बैडमिंटन के अलावा भारत ने निशानेबाज़ी में भी दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए. जबकि एथलेटिक्स में एक स्वर्ण पदक जीता. -पैरालंपिक में भारत ने 1972 में पहली बार पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया था, उसके बाद से पिछले रियो पैरालंपिक तक भारत की झोली में कुल मिलाकर 12 ही पदक थे. टोक्यो पैरालंपिक में 54 पैरा खिलाड़ियों में से 17 ने पदक जीते. खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बेहतरीन प्रदर्शन पर कहा, भारतीय पैरा खिलाड़ियों का अभूतपूर्व उदय. एक नये युग की शुरूआत हुई है.’

पैरालंपिक में भारत के ऐतिहासिक पदर्शन पर गृहमंत्री अमित शाह नेे इस चमत्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया. गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, ‘नए भारत के पास आसमान को जीतने वाले पंख हैं, उन्हें बस समर्थन और विश्वास की जरूरत है. पैरालंपिक खेलों में ऐतिहासिक उपलब्धि दिखाता है कि महान नेतृत्व और युवा टैलेंट मिलकर क्या बदलाव ला सकते हैं.’ -टोक्यो पैरालिंपिक खेलों में भारत के दो एथलीट ऐसे रहे जिन्होंने दो-दो पदक अपने नाम किए. इनमें शूटर अवनि लेखरा, जिन्होंने निशानेबाजी की अलग-अलग प्रतियोगिताओं में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता. दूसरे पुरुष निशानेबाज सिंघराज अधाना रहे, जिन्होंने एक रजत और एक कांस्य पदक जीतकर भारत की सफलता का परचम लहराया. अवनि के अलावा सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत और कृष्णा नगर ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रचा. -पैरालंपिक में अगर विस्तार से पदक विजेताओं की बात करें तो भारत के लिए पांच स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलिाड़ियों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्टैंडिंग एसएच 1 में अविनि लेखरा, मेंस जेवलिन थ्रो एफ64 में सुमित अंतिल, पी4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएच1 में मनीष नरवाल, बैडमिंटन मेंस सिंगल्स एसएल3 में प्रमोद भगत और बैडमिंटन मेंस सिंगल्स एसएच6 में कृष्णा नागर सम्मलित हैं. -रजत पदक जीतने वाले आठ खिलाड़ियों में वीमेंस सिंगल्स टेबल टेनिस-क्लास 4 में भाविनाबेन पटेल, मेंस हाई जंप टी47 में निशाद कुमार, मेंस जेवलिन थ्रो एफ46 में देवेंद्र झाझरिया, मेंस डिस्कस थ्रो एफ56 में योगेश काथुनिया, पी4 मिक्स्ड 50मीटर पिस्टल एसएच1 में सिंघराज अधाना, मेंस हाई जंप टी63 में मरियप्पन थंगावेलु, मेंस हाई जंप टी64 में प्रवीण कुमार, बैडमिंटन मेंस सिंगल्स एसएल4 में सुहास एल यतिराज शामिल हैं. -कांस्य पदक जीतने वाले छः खिलाड़ियों में मेंस जेवलिन थ्रो एफ46 में सुंदर सिंह गुर्जर, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग एसएच1 में सिंघराज अधाना, मेंस हाई जंप टी63 में शरद कुमार, वुमेंस 50मीटर राइफल 3 पोजिशन शूटिंग एसएच1 में अवनि लेखरा, मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में हरविंदर सिंह, और बैडमिंटन मेंस सिंगल्स एसएल3 में मनोज सरकार शामिल हैं. और अब बात क्रिकेट की…. -इंग्लैंड के खि़लाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ के तहत लंदन के ओवल टेस्ट में भारत के रोहित शर्मा ने 127 रनों की शानदार शतकीय पारी खेलकर विदेशी धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया. रोहित ने मोईन अली की गेंद पर छक्का लगाकर अपना आठवां टेस्ट शतक पूरा किया. उधर शार्दुल ठाकुर ने ओवल टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाकर भारत के लिए 8वें या उससे नीच के बल्लेबाज द्वारा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में 50 रन बनाने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. शार्दुल ठाकुर ने पहली पारी में सिर्फ 36 गेदों पर 57 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 60 रन बनाए. शार्दुल ठाकुर से पहले हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार और रिद्दिमान साहा के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है. -भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है. उनके साथ बॉलिंग कोच बी अरुण, फील्डिंग कोच आर श्रीधर और फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को एहतियात के तौर पर आइसोलेशन में रखा गया है. – आईपीएल 2021 का दूसरा चरण 19 सितंबर से यूएई शुरू होगा. खि़ताबी मुक़ाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा. दूसरे चरण के लिए टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है. आईपीएल के दूसरे चरण में फाइनल सहित कुल 31 मैच खेले जाएंगे. सीज़न न के बचे हुए 31 मैच 27 दिनों के बीच होंगे जो दुबई, अबु धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे. पहले चरण मेंf अब तक खेले गए मैचों के बाद अंक तालिका में दिल्ली कैपिटल्स अपने 8 में 6 मुकाबले जीतकर सर्वाधिक 12 अंकों के साथ शीर्ष पर है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सात मैचों में 10 अंक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है. इसके बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी की टीम तीसरे, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई की टीम चैथे, राजस्थान रॉयल्स पांचवें, पंजाब किंग्स छठवें, कोलकाता नाईट राइडर्स सातवें और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आठवें स्थान पर है. वैसे गत चैंपियन मुंबई इंडियंस अपने प्रदर्शन को और बेहरत कर आईपीएल 2021 में खिताबी हैट्रिक लगाने की पुरज़ोर कोशिश करेगी. इस बीच ख़बर है कि आईपीएल 2021 के दूसरे फेज के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने अपने विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को ही टीम का कप्तान बनाए रखने का फैसला किया है. टीम के पूर्व कप्तान श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद ऋषभ पंत को यह जिम्मेदारी दी गई थी. हालांकि अब जब अय्यर की टीम में वापसी हो गई है, तब भी टीम पंत को ही कप्तान बनाए रखना चाहती है. -पहले दो टी-20 मैचों में पराजित होने के बाद न्यूज़ीलैंड ने तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में वापसी करते हुए बांग्लादेश को 52 रन से हराया. न्यूजीलैंड के बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने अपने टी-20 करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए. पांच मैचों की टी-20 सीरीज में बांग्लादेश 2-1 से आगे है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर 128 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकल्स ने सबसे अधिक 36 रन बनाए. टॉम ब्लंडेल ने 30, रचिन रवीन्द्र ने 20, विल यंग ने 20 रनों का योगदान दिया. बांग्लादेश की ओर से मोहम्मद सैफुद्दीन दो विकेट लेकर सबसे कामयाब गेंदबाज़ रहे. जीत के लिए मिले 129 रनों के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम एजाज पटेल की घातक गेंदबाज़ी के समक्ष सिर्फ 76 रनों पर ही सिमट गई. मुश्फिकुर रहीम ने सर्वाधिक 20 रन बनाए. न्यूज़ीलैंड की तरफ से एजाज पटेल ने 4 ओवरों में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए. कोल मैककोन्ची ने 3 विकेट लिए. -स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल दागकर पुर्तगाल को धमाकेदार जीत दिलाने वाले रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल मैचों में कुल 111 गोल हो गए हैं. उन्होंने पूर्व खिलाड़ी अली देई को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम कुल 109 गोल दर्ज थे.

-भारत की सानिया मिर्जा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी अमेरिकी ओपन मिक्सड डबल्स के पहले दौर में हारकर बाहर हो गई. इस हार के साथ ही मिर्जा का सत्र के आखिरी ग्रैंडस्लैम में अभियान खत्म हो गया. वह महिला डबल्स के पहले दौर में पहले ही हार चुकी हैं. भारत के रोहन बोपन्ना और क्रोएशिया के इवान डोडिच की जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में मोनाको के हुजो निस और फ्रांस के आर्थर रिंडरनेच से खेलेगी. -दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आसान जीत के साथ साल के आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बना ली है, जबकि 2019 की महिला चैंपियन बिआन्का आंद्रेसेस्कू ने फ्लशिंग मिडोज में अपने अपराजेय अभियान को नौ मैच तक पहुंचा दिया है. महिलाओं में शीर्ष वरीयता प्राप्त और दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी और चैथी वरीयता प्राप्त केरोलिना प्लिसकोवा भी अपने-अपने मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गईं हैं. उधर डिफेंडिंग चैंपियन नाओमी ओसाका अमेरिकी ओपन 2021 के तीसरे दौर में कनाडा की 18 साल की लीला फर्नांडिज से हार गईं. -न्यूज़ 18 हिन्दी पॉडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों और नए ऐपिसोड के साथ हम आपसे फिर मुख़ातिब होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : Podcast

