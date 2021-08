Podcast: टोक्यो पैरालंपिक कल से, टीम इंडिया लॉर्ड्स जीतने के बाद लीड्स फतह को तैयार Share



August 23, 2021, 3:46 pm न्यूज 18 के साप्ताहिक पॉडकास्ट ‘स्पोर्ट्स बुलेटिन’ (Podcast Sports Bulletin) में आपका स्वागत है. भारत ने इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है. अब दोनों टीमें तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रही हैं, जो 25 अगस्त से लीड्स में खेला जाना है. आईपीएल की तैयारियां भी जोरों पर हैं. टोक्यो पैरालंपिक का इंतजार खत्म होने को है. इन तमाम खबरों को लेकर आए हैं नवीन श्रीवास्तव. आइए सुनते हैं न्यूज 18 का स्पोर्ट्स बुलेटिन.

न्यूज़18 हिन्दी पॉकास्ट के वीकली स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है. नमस्कार, मैं हूं नवीन श्रीवास्तव. भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज़ का तीसरा मैच बुधवार से खेला जाएगा. भारत लॉर्ड्स टेस्ट में जीत दर्ज कर सीरीज़ में 1-0 से आगे है. टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 151 रन से करारी शिकस्त दी थी. भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट लिए तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने 89 रन की साझेदारी कर जीत का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया. इससे पहले ट्रेंट ब्रिज में खेला गया पहला टेस्ट मैच बारिश के कारण ड्रॉ रहा था. आईपीएल 2021 के दूसरे फेज की शुरुआत 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले मैच के साथ होगी. चेन्नई और मुंबई की टीमें यूएई पहुंच चुकी हैं. जबकि रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर भी टीम बड़े फेरबदल के बाद 29 अगस्त को यूएई के लिए रवाना होगी. आरसीबी ने श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा, दुष्मंत चमीरा और टिम डेविड को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है. उधर आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम शनिवार को यूएई के लिए रवाना हुई. दिल्ली कैपिटल्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इसकी जानकारी दी. भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इसे यूएई शिफ्ट कर दिया गया है. बीसीसीआई ने अपने बेंगलुरू स्थित नेशनल क्रिकेट एकेडमी, एनसीए के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग कोच के लिए आवेदन मांगे हैं. कैंडिटेड बीसीसीआई की वेबसाइट पर 10 सितंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है. बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले ही एनसीए के हेड कोच पोस्ट के लिए आवेदन मांगे थे क्योंकि राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया था. हालांकि आवेदन की तय समय सीमा समाप्त होने तक केवल द्रविड़ ने ही इस पोस्ट के लिए दोबारा आवेदन किया था, इसीलिए भारतीय बोर्ड ने 31 अगस्त तक के लिए इसकी डेडलाइन और बढ़ा दी है. भारत की पूर्व महिला खिलाड़ी गार्गी बनर्जी को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है. भारतीय महिला टीम को आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 3 वनडे, 3 टी-20 मैचों की सीरीज और एकमात्र टेस्ट खेलना है. ये डे-नाइट टेस्ट होगा. भारतीय टीम 29 या 30 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, वहां पहुंचने के बाद उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा. इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19, 22 और 24 सितंबर को वन डे मैच, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पिंक बॉल टेस्ट और 7, 9 और 11 अक्टूबर को टी-20 सीरीज के मैच खेलने हैं. और अब एक नज़र कुछ अन्य खेल समाचारों पर. जापान में 21 स्थल पैरालंपिक खेलों के लिए निर्धारित किए गए हैं. पैरालंपिक खेल 24 अगस्त से 05 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे. पैरालंपिक खेलों में पैरा एथलीट यानी दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इन खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा ले रहा है. टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों में 22 खेलों की 539 स्पर्धाएं देखने को मिलेगी. टोक्यो पैरालंपिक खेलों पैरालंपिक भारत की ओर से 54 पैरा एथलीट्स 9 विभिन्न खेलों में उतरेंगे. मरियप्पन थंगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, सिंहराज और मनीष नरवाल जैसे पैराएथलीट्स भारत की ओर से पदक के लिए पेश करेंगे दावेदारी. पिछले रियो पैरालंपिक पैरालंपिक में भारत ने चार पदक जीते थे, जिनमें दो स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक शामिल था. न्यूज़ 18 हिन्दी पॉडकास्ट के साप्ताहिक स्पेशल स्पोर्ट्स बुलेटिन में आज इतना ही. ताजतरीन खेल खबरों और नए ऐपिसोड के साथ हम आपसे फिर मुख़ातिब होंगे. तब के लिए नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए. नमस्कार. टैग्ज़ : IND vs ENG

