IND vs NZ Podcast: कोहली का जोश और विलियम्सन का जुझारूपन, आज से दिखेगा मुंबई टेस्ट का रोमांच Share





December 3, 2021, 9:18 am

India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से मुंबई में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. कानपुर टेस्ट में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसने टेस्ट क्रिकेट को निसंदेह लोकप्रियता की नई परवाज़ दी है. इससे दूसरे टेस्ट में कांटे के मुकाबले की उम्मीद है. विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच से टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं. इससे मेजबान टीम में जोश भी लौटेगा. कह सकते हैं कि टीम इंडिया (India) के जोश का मुकाबला न्यूजीलैंड (New Zealand) के जुझारूपन से होगा. संजय बैनर्जी से स्पोर्टस पॉडकास्ट सुनो दिल से (Suno Dil Se) में सुनिए मैच की संभावनाएं.

जब से क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट लोकप्रियता की पायदान चढ़े हैं, टेस्ट क्रिकेट के ऊपर आम तौर पर उबाऊ का टैग लगता रहा है. लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही बयान करती है, पिछले कुछ समय मे अगर आप टेस्ट क्रिकेट पर नजर दौड़ाएं तो चाहे वह ऑस्ट्रेलिया के मैदान हो, इंग्लैंड के या फिर भारत के घरेलू मैदान, टेस्ट क्रिकेट ने इस दौरान कई बार रोमांच की सारी हदें पार की हैं. भारत में टेस्ट मे भारत पर भारी पड़ना आम तौर पर किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन पिछले टेस्ट मे जिस तरह से न्यूजीलैंड ने मैच बचाया है, वह सचमुच काबिले तारीफ है. नाउम्मीदी के हालात से जब मैच पलटता है, तो मज़ा कुछ और ही होता है. नमस्कार, सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों को इस पोडकास्ट में समेटे मै हूं संजय बैनर्जी- सुनो दिल से (Suno Dil Se). कानपुर के पहले टेस्ट में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ उसने टेस्ट क्रिकेट को निसंदेह लोकप्रियता की नई परवाज़ दी है. दो मैचों की सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा, यानि पूरी सीरीज का दारोमदार आज से शुरू हुए मुंबई टेस्ट पर ही होगा. विश्राम के बाद मुंबई टेस्ट से विराट कोहली ने फिर बतौर कप्तान टीम इंडिया की कमान संभाल ली है. कोहली के टीम में होने से भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती मिलेगी इसमें कोई शक नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले टेस्ट मे जिस तरह का जुझारूपन दिखाया, वह सचमुच काबिलेतारीफ है. वैसे भी भारतीय सरजमीं पर बाहर की टीम अगर कोई टेस्ट ड्रॉ भी कराती है, तो भारतीय क्रिकेट प्रेमी उसे आसानी से स्वीकारते नहीं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम है और भारत उपविजेता. इसके अलावा भारत जहां टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था वही न्यूजीलैंड ने फाइनल में पहुंचकर सबको चौंकाया था. साथ ही कीवी 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की भी उपविजेता है. कुल मिलाकर न्यूजीलैंड को कोई किसी भी तरह से कम कैसे आंक सकता है? कानपुर का किस्सा सचमुच दिलचस्प था. पहली पारी में पिछड़ने के बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम ने चौथे दिन अपनी दूसरी पारी घोषित की थी. न्यूजीलैंड को जीत के लिए 285 रन बनाने की चुनौती मिली थी. चौथी पारी में भारत की सरजमीं पर इतने रन बनाना आसान नहीं होता. आखिरी दिन न्यूजीलैंड के पास नौ विकेट बचे थे. इसके बावजूद भारतीय स्पिनरों को भरोसा था कि वे न्यूजीलैंड को आउट कर सीरीज में बढ़त हासिल कर लेंगे, मैच के हालात को देखते हुए इसमे किसी को संदेह भी नहीं था. न्यूजीलैंड के नौ विकेट भी कुल 155 पर गिर चुके थे. इसके बाद बचे हुए लगभग ओवरों में भारत को सिर्फ एक पुछल्ले विकेट की जरूरत थी पर रचिन रविंद्र और एजाज पटेल की आखिरी जोड़ी ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया. दोनों ने न केवल अंतिम 8.4 ओवर में कोई नुकसान नहीं होने दिया बल्कि इस कारण न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट को ड्रॉ भी करा लिया, और हाथी निकल गया पूछ अटक गई, वाली कहावत चरितार्थ हो गई. सच कहा जाए तो इस ड्रॉ में भी भारत की हार और न्यूजीलैंड की जीत छिपी थी. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी मे कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका बल्ला लगातार खामोश है, टीम के नए कोच राहुल द्रविड को यह एहसास है, हालाकि उनका मानना है कि अजिंक्य को फॉर्म मे वापसी के लिए सिर्फ एक बड़ी पारी की दरकार है. अजिंक्य नही चल पा रहे हैं तो श्रेयस अय्यर ने कानपुर में अपने डेब्यू टेस्ट में शतक थोक दिया और फिर अर्धशतक जमाकर मैन आफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजे गए. मुंबई टेस्ट के बाद अगले हफ्ते भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी. दिलचस्प यह की टी-20 के बाद एक दिवसीय फॉर्मैट मे भी विराट कोहली की कप्तानी के बारे मे फैसला जल्द आ सकता है. बीसीसीआई से मिल रहे संकेतों पर गौर करें तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता की दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम घोषित किए जाने के समय यह अहम फैसला भी लिया जा सकता है. हालाकि जिस तरह अफ्रीकी देशों में कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रॉन का प्रकोप बढ़ रहा है, उससे इस दौरे को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं. हालांकि भारतीय बोर्ड के अधिकारी और क्रिकेट साउथ अफ्रीका के आफिसिलय्स को भरोसा है कि यह दौरा जरूर होगा. वैसे बीसीसीआई ने दौरे को लेकर एक बयान यह भी दिया है कि सब कुछ भारत सरकार के निर्देश पर निर्भर करता है. फिलहाल अफ्रीका जाने और वहां से आने वाली उड़ानों पर सख़्ती है. इस बीच साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा के नजरिए से भारतीय टीम को दो अलग-अलग होटलों मे रखने की बात कही है. इन्ही दिनों भारत की ए टीम भी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर है. पहला चार दिवसीय मुकाबला ड्रॉ होने के बाद अब दूसरा मुकाबला ब्लोमफोंटेन में खेला जा रहा है. इस मैच में बाद में भेजे गये विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को खेलने का मौका दिया गया है, जिस जगह पर पहले मैच में उपेन्द्र यादव खेले थे. इस मैच के बाद एक और चार दिवसीय मुकाबला भी होगा. इधर आईपीएल को लेकर गहमा गहमी और तेज हो गयी है. सभी फ्रेंचाइजी टीमों ने उन खिलाड़ियों के नाम गवर्निंग काउंसिल को सौंप दिए हैं जिनको रिटेन किया गया है. बाकी खिलाड़ियों को ये टीमें नीलामी के दौरान शामिल करेंगी. आठ विदेशी सहित कुल 27 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी ने रिटेन किया है. इनमें से चार अनकैपड खिलाड़ी-अब्दुल समद, उमरान मलिक, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं. पंजाब किंग्स एकमात्र ऐसी टीम है जिसने किसी भी विदेशी खिलाड़ी को रिटेन नहीं किया है. इस टीम में दो भारतीय मयंक अग्रवाल और अर्शदीप सिंह रिटेन हुए हैं. रिटेन करने वाले खिलाड़ियों की सूची से यह जाहिर हुआ है कि विराट कोहली के मुकाबले रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा की फीस ज्यादा है. इन सभी कीमत 16 करोड़ है तो कोहली की 15 करोड़ रुपए. जबकि चेन्नई सुपर किंग्स ने महेन्द्र सिंह धोनी को जरूर रिटेन किया है लेकिन इस बार उनकी कीमत घटकर 12 करोड़ आ गयी है. इसके विपरीत जिन प्रमुख खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है उनमें ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुल, इयोन मोर्गन, युजवेन्द्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, आर. अश्विन, शार्दुल ठाकुर, डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और पैट कमिंस शामिल हैं. जाहिर है इन सभी को अब नीलामी के दौरान ही टीम में रखा जा सकेगा. भारतीय महिलाओं के लिए भले ही महिला आईपीएल अभी दूर की कौड़ी हो, पर प्रमुख खिलाड़ियों के नाम भी अब लगातार लोकप्रिय होते जा रहे हैं. इग बैश मे जलवा बिखेरने के बाद अब कल से विजयवाडा में चैलेंजर ट्रॉफी शुरू हो रही है जिसमें चार टीमें-इंडिया ए, बी, सी और डी भाग ले रही हैं. इन टीमों में देश की चुनींदा खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जा रहा है. जबकि मिताली राज, झूलन गोस्वामी, जेमिमा रोड्रिएज और स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है. ये सभी आस्ट्रेलिया में बिग बैश खेलकर लौटीं हैं. भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर-25 और कूच बिहार ट्रॉफी टूर्नामेंट भी खेले जा रहे हैं. इसके अलावा कोलकाता में तीन टीमों का त्रिकोणीय टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें अंडर-19 की इंडिया ए और बी टीमों के अलावा बांग्लादेश की अंडर 19 टीम भी खेल रही. सप्ताह भर की क्रिकेट सरगर्मियों पर आधारित इस पॉडकास्ट मे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, संजय बैनर्जी को इजाजत दीजिए, और चलते रहिए, न्यूज़ 18 के साथ, नमस्कार India vs New Zealand Test Series: टीम इंडिया (Team India) नजदीकी मुकाबले में पहले टेस्ट नहीं जीत सकी. लेकिन मैच में आर अश्विन और श्रेयस अय्यर ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड जरूर बनाए. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया. टैग्ज़ : cricket news

Hockey India

IND vs NZ

india vs new zealand

News18 Podcast

r ashwin

shreyas iyer

Sports Bulletin

team india

T20 World Cup 2021: क्‍या स्कॉटलैंड और नामीबिया पर जीत भारत को दिला पाएगी सेमीफाइलन में इंट्री? Share



November 5, 2021, 12:35 pm India vs New Zealand Test Series: टीम इंडिया (Team India) नजदीकी मुकाबले में पहले टेस्ट नहीं जीत सकी. लेकिन मैच में आर अश्विन और श्रेयस अय्यर ने व्यक्तिगत रिकॉर्ड जरूर बनाए. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन किया.India vs New Zealand Series: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीतकर साबित कर दिया है कि उसे घर में हराना आसान नहीं है. टीम ने टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. अब दोनों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. भारत ने साबित किया है कि उसे घर में हराना आसान नहीं है. पॉडकास्ट सुनो दिल से (Suno Dil Se) में सुनिए कि कैसे भारतीय टीम (Team India) हर फॉर्मेट के लिए अलग-अलग खिलाड़ी चुनकर और ताकतवर हो सकती है. India vs New Zealand Series: टीम इंडिया (Team India) अब 25 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने उतरेगी. पहला टेस्ट कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले टीम ने टी20 सीरीज पर 3-0 से जीत हासिल की है.टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) मे नाक आउट दौर तक नहीं पहुंच पाने की कुंठा से अब धीरे धीरे टीम इंडिया (Team India) उबरती दिखाई दे रही है. न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ कल रात रांची मे दूसरे टी20 मैच (T20 Match) को जीतकर भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज मे 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, अब न्यूजीलैंड अगर तीसरे मैच मे कोलकाता मे जीतता भी है तो सिर्फ हार के फासले को कम कर सकेगा. राहुल द्रविड और रोहित शर्मा की जोड़ी की यह शानदार शुरुआत मानी जा सकती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने टी-20 सीरीज (T20 Series) में जयपुर मे जीत से शुरुआत की और पहला मुकाबला पांच विकेट से जीता, जबकि दूसरे मैच मे उसे सात विकेट से आसान जीत मिली.India vs New Zealand T20 series: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज 17 नवंबर से शुरू हो रही है. सीरीज में कुल 3 मुकाबले होने हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को नया टी20 कप्तान बनाया गया है. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था. ऐसे में सभी की नजरें इस सीरीज पर हैं.ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिस तरह निर्णायक दौर तक पहुंची, वह उनके जज्बे को दर्शाता है. क्रिकेट का यह सबसे छोटा फार्मेट लोकप्रियता के शिखर पर क्यों है, यह दोनों सेमीफाइनल को देखकर समझा जा सकता है. लीग दौर में दबदबा कायम रखने वाली इंग्लैंड के मुंह से किवीस ने जीत का निवाला खींच लिया. तकरीबन हारी हुई बाजी को नीशम और डेरेल मिचेल जीत में बदल गए. उसी तरह स्टॉयनिस और मैथयू वेड ने पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के मंसूबों पर पानी फेर दिया. शादाब खान की बेहतरीन गेंदबाजी भी लीग दौर में अविजित रहने वाले पाकिस्तान को फाइनल में नहीं पहुंचा सकी. एक बात साफ है, चाहे दुबई हो या आबूधाबी हर जगह शाम के मैच में चेस करने वाली टीम को लाभ मिला है, क्योंकि लक्ष्य के हिसाब से वह अपनी गति तेज और धीमी कर सकते हैं और शबनम का असर बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम पर भी साफ दिखाई दिया. अब ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड के मुकाबले को लेकर अतीत, वर्तमान और भविष्य... के पहलुओं को जानने के लिए सुने, सुनो दिल से... T20 World Cup 2021: आईसीसी टी20 विश्वकप में पहला सेमीफाइनल मैच 10 नवंबर को अबू धाबी में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा. दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में में होगा खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को होगा. भारतीय टीम टूर्नामेंट में 2 मैच हारने के कारण सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी. आज शाम भारत का मुकाबला स्कॉटलैंड से होना और इसके बाद आठ नवंबर को नामीबिया से यह टीम भिड़ेगी. इसे मान भी लिया जाए कि ये दोनों मैच भारत जीत जाएगा तो एक पेंच और बाकी रह जाएगा. यह मानते हुए कि आज का मैच न्यूजीलैंड की टीम नामीबिया से जीत जाएगी, लेकिन उसे अगले मैच में अफगानिस्तान से हारना होगा. यानि भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की सूरत यही बची है कि भारत दोनों मैच जीते और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान हरा दे. टैग्ज़ : cricket news

Suno Dil Se

T20 WC

T20 World Cup

T20 World Cup 2021