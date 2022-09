National Cinema Day: समानांतर सिनेमा के दौर में व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में

National Cinema Day: समानांतर सिनेमा से जुड़े फिल्मकारों के लिए 70 और 80 का दशक मुफीद रहा. पर ऐसा भी नहीं कि इस दौर की सारी फिल्में ‘दर्शकों से दूर’ रही. इस दौर में कई ऐसी फिल्में बनी जो कलात्मक और व्यावसायिक (Parallel Cinema) दोनों ही कसौटियों पर सफल कही गई. इन फिल्मों की व्यावसायिक सफलता हम आज की या उस दौर में बनी मुख्यधारा की फिल्मों से नहीं कर सकते.

Source: News18Hindi Last updated on: September 23, 2022, 11:38 am IST