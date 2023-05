The Song of Scorpions: 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान की तीसरी पुण्यतिथि थी. यह मौका और खास हो गया जब इरफान की आखिरी फिल्म ‘द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस’ उनके गुजरने के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. यह फिल्म जीवन का गीत है, जो लोक, आख्यान समेटे है. आज जब इरफान हमारे बीच नहीं है, इस फिल्म से बेहतर श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है.

