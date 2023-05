हिंसा की खबर के बीच मणिपुर के फिल्म की कान समारोह में चर्चा

Cannes Film Festival 2023: ‘इशानो’ एक बेहद महत्वपूर्ण मणिपुरी फिल्म है जो मणिपुर के जीवन और जटिलताओं को सामने लाती है. ‘फिल्म हेरिटेज फाउण्डेशन’ और मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से इस फिल्म को फिर से संजोया और संरक्षित किया गया है. अभी यह फिल्म आम दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन कान और अन्य फिल्म समारोहों मे दिखाई जाने के बाद यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आएगी.

Source: News18Hindi Last updated on: May 19, 2023, 3:55 pm IST