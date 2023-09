रेडियो, फिल्म संगीत और इतिहास का एक पन्ना

‘मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी (आवारा, 1951) या ‘दिल का हाल सुने दिलवाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला’ (श्री 420, 1955) वही लिख सकता है जो जीवन और जन से गहरे जुड़ा रहा हो. लोक मन में रचे-बसे ये गाने आजादी के बाद देश की सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को बखूबी व्यक्त करते हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: September 6, 2023, 9:04 am IST