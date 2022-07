‘पॉपुलर’ के रास्ते पर आगे बढ़ती दक्षिण भारतीय फिल्में

क्या भारतीय सिनेमा के सौ वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्षेत्रीय और तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम के भाषाई इलाके से बाहर निकल कर ये फिल्में राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रही हैं? ‘पॉपुलर’ के रास्ते, तकनीक के सहयोग से आगे बढ़ती हुई ये फिल्में यदि सफल हो रही है तो आश्चर्य कैसा?

Source: News18Hindi Last updated on: July 22, 2022, 10:57 AM IST