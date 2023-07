सुधीर मिश्रा की राजनीतिक फिल्मों का सौंदर्यशास्त्र

‘अफवाह’ फिल्म में एक बार फिर से सुधीर मिश्रा अपने उसी तेवर और राजनीतिक संवेदना के साथ मौजूद हैं. राजनीति एक विषय के रूप में उनके सिनेमा में शुरू से मौजूद रहा है. इस फिल्म में राजनीति का विस्तार ‘हजारों ख्वाहिशें जैसी’ हालांकि नहीं है, लेकिन सच को सच की तरह दिखाने का उनमें साहस दिखता है.

July 6, 2023