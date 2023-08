ओपेनहाइमर और गोडेल का गणित

गोडेल आइंस्टीन से छब्बीस बरस छोटे थे, लेकिन वे एकमात्र शख्सियत थे जिनके साथ सदी का महानतम वैज्ञानिक रोज सैर पर जाता था. आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि वे सिर्फ़ इसलिए अपने दफ़्तर आते हैं ताकि “गोडेल के साथ टहलते हुए घर लौट सकें”.

