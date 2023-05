प्राग डायरी : नदी के शहर और शहर की नदी

Prague Diary: यूरोप की नदी चमत्कारिक दृश्य है, चीरता हुआ सौन्दर्य है, लेकिन छुअन और आचमन की दैनिक अनुभूति नहीं. उसके पानी में उतर सूर्य को अर्घ्य नहीं दिया जा सकता. अपने पसीने और पीड़ा को आप उसकी धार में नहीं बहा सकते.

Source: News18Hindi Last updated on: May 22, 2023, 12:16 pm IST