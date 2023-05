प्राग डायरी: मार्क्स की परछाईं यूरोप पर आज भी मंडरा रही है

पुतिन का रूस सिर्फ़ तेल, गैस और परमाणु हथियार के दम पर उछल रहा है. तकनीक और प्रोद्योगिकी में अन्य देशों ने इसे कबका पछाड़ दिया है, और अब शतरंज में भी वर्चस्व नहीं रहा. सोवियत संघ की एक बड़ी उपलब्धि आय की समानता थी, लेकिन रूस में चंद लोगों के पास आर्थिक ताकत सिमट गयी है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 8, 2023, 5:21 pm IST