वाग्नर की मृत्यु: युद्ध और संगीत

शास्त्रीय संगीत को कला का उच्चतर स्वरूप माना जाता है जो मनुष्य को परिष्कृत कर उसे बेहतर मूल्यों के लिये प्रेरित करता है. पास्काल क्विगनार्द की किताब ‘द हेट्रेड ऑफ़ म्यूजिक’ संगीत की इस प्रस्तावना पर चोट करती है और प्रश्न उठाती है कि संगीत “लाखों लोगों के संहार में शामिल कैसे हो सका?”

Source: News18Hindi Last updated on: August 31, 2023, 11:54 am IST