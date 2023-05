भाषा, उनकी ध्वनियां और समाज

Prague Diary: भारत की भाषाई विविधता सर्वज्ञात है. अमरीका के तमाम राज्यों में भी आपको अंग्रेजी के भिन्न लहजे मिल जाएंगे. बित्ते भर का इंग्लैंड कई स्वरों में अंग्रेजी को बोलता है. जर्मनी की जुबान ढ़ेर सारे स्थानीय उच्चारणों से समृद्ध हुई है. लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस एक लहजे में अपनी भाषा को बरतता है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 29, 2023, 6:47 pm IST