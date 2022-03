पंजाब में आप निकली आगे, पंजाब की जनता ने भगवंत मान पर भरोसा जताया

Punjab Assembly Elections 2022: पंजाब में पहली बार गैर कांग्रेसी और गैर अकाली दल सरकार बनने जा रही है. भगवंत मान (Bhagwant Mann), जिन्हें पंजाब में लोग कॉमेडियन के रूप में ज़्यादा जानते हैं, को पंजाब की जनता ने गंभीरता से लिया है. पंजाब में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के पक्ष में स्विंग ऐतिहासिक है. इन नतीजों की शुरुआती वजह यह लगती है कि पंजाब की जनता कांग्रेस और अकाली दल दोनों से ही मुक्ति चाह रही थी.

Source: News18Hindi Last updated on: March 10, 2022, 11:55 AM IST