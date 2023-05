बिहार में जातीय सर्वे का काम रुका, क्या 500 करोड़ गए पानी में?

जातीय जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर महागठबंधन सरकार की मंशा पर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं. मसलन, जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण करना क्या सरकार की कानूनी बाध्यता थी? अदालत ने माना है कि जातीय सर्वे के नाम पर, दरअसल, जातीय जनगणना ही करवाई जा रही थी, जिसका अधिकार राज्य नहीं, केंद्र सरकार में सन्निहित है. (According to census Act 1948, in the seventh schedule of the constitution) उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित भी किया है कि जातीय डेटा के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ न हो, इसे हर हाल में सुरक्षित रखा जाए. इस मामले पर अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी.

जातीय गणना के मामले पर जदयू और राजद हमेशा मुखर रहे हैं और बिहार की पूर्ववर्ती एनडीए सरकार में टूट की वजह भी यही विवादित गणना रही है. राजद और जदयू की तरफ से केंद्र सरकार पर भी अनावश्यक दबाव बनाया गया हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिला था उसे बता दिया गया था कि राज्य चाहे तो अपनी तरफ से जातीय गणना करवा सकती है. जब बिहार में महागठबंधन की सरकार आई तो जातीय गणना को एक बड़े तुरूप के पत्ते के रूप में प्रचारित गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कहे कि जातीय गणना का मकसद पिछड़ी जातियों को योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाना था लेकिन इसका चुनावी मंतव्य से फायदा नहीं उठाया जाता, इसमें किसी को संदेह नहीं है.

इस मुद्दे पर बीजेपी की सोच भी उलझी हुई है, पार्टी न तो कभी इसका खुलकर विरोध ही करती हुई नजर आना चाहती है न ही इसका खुलकर समर्थन. फिलहाल, कोर्ट के इस फैसले के बाद जाति सर्वे का काम रुक जाएगा लेकिन जो 500 करोड़ रुपया इस मद में खर्च किया गया या खर्च किया जा रहा है, उसका क्या होगा? अदालत ने तो ये सवाल भी उठाया है कि केंद्र को जातिगत सर्वे के नाम पर पांच सौ करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार था क्या?

बिहार के गांव-गांव में जातीय सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है. दूसरी तरफ स्कूली शिक्षा का काम ठप है क्योंकि शिक्षकों को सर्वे के लिए उतार दिया गया है. उच्च न्यायालय ने कुछ मौलिक सवाल भी उठाए हैं, जैसे सरकार को लोगों की आमदनी, उनकी शैक्षणिक योग्यता और अन्य गोपनीय जानकारी इकट्ठा करने का हक किसने दिया? इससे आम लोगों की निजता का सरासर उल्लंघन हो रहा है.

जाति के आंकड़ों को लेकर महागठबंधन बहुत बड़े चुनावी फायदे की कल्पना कर रहा था, फिलहाल बिहार सरकार को कुछ कदम वापस खींचने पड़ेंगे. बीजेपी अब आक्रामक होकर महागठबंधन सरकार से ये पूछेगी कि सरकार ने अदालत में अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा. जातीय जनगणना को लेकर पिछले दिनों कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल दागा. यहीं नहीं सुदूर तमिलनाडु में भी जातीय जनगणना की मांग की गई. आगे जातीय गणना को लेकर अदालत क्या फैसला करती है, इसे देखा जाना चाहिए लेकिन नीतीश सरकार के लिए आगे बड़ी चुनौती है, जो जाति के नाम पर देश भर में राजनीति को ध्रुवीकृत करना चाह रहे थे.