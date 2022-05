क्या जात-पात तोड़कर राजनीति कर सकेंगे प्रशांत किशोर या उसी दलदल में घुसने की है तैयारी?

प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor) ने लोगों को पानी के बाहर से तैरना सिखाया, अब उनको लगता है उसी पानी में पवित्र डुबकी लगाने की बारी आ गई है. जिस पाटलिपुत्र की धरती से वो अपने इरादे पूरी दुनिया के सामने प्रकट करने वाले हैं, वहां गंगा अब उतनी पावन भी नहीं रह गई है.

