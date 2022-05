इतिहास के पन्नों से: पुराने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर कैसे बनी ज्ञानवापी की मस्जिद, है इसका पूरा विवरण!

कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब के शासन काल में वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया और उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था. इसका विवरण उसी कालखंड के दस्तावेजों में उपलब्ध है. जिस तरह का वर्णन उन दस्तावेजों में है, उसी की निशानी अब भी सामने आई है, जब वाराणसी की स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण हुआ है.

May 17, 2022