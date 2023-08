जब इंदिरा ने भारत माता के ही एक अंग को हवाई बमबारी से छलनी करवाया था!

पांच मार्च 1966 के काले दिन को मिजोरम के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं. पिछले 57 वर्षों से वे इसे लगातार जोरम दिवस के तौर पर मना रहे हैं. इस साल भी मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसे मनाया गया. ऐसा पहली बार हुआ था, जब भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किसी प्रधानमंत्री ने अपने ही देश के लोगों पर हमले करने के लिए करवाया था. इंदिरा गांधी के दौर के इस काले अध्याय को लंबे समय तक देश के लोगों से छुपाकर रखा गया.

Source: News18Hindi Last updated on: August 11, 2023, 11:58 am IST