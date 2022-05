दो विधान, दो प्रधान, दो निशान रहे नहीं, फिर कश्मीर में अलग पुलिस पदक की जिद क्यों?

भारत के बाकी हिस्सों की तरह अब जम्मू-कश्मीर के पुलिसकर्मियो को भी वीरता और सेवा के लिए जो पुलिस पदक मिलेगा, उस पर भारत का राजचिन्ह होगा, न कि शेर-ए-कश्मीर नाम से शेख अब्दुल्ला की तस्वीर. जम्मू-कश्मीर की सियासी पार्टियों को समझना होगा कि पुलिस पदक समाज और देश की उत्कृष्ट सेवा के लिए होते हैं, न कि इसे किसी व्यक्ति से जोड़कर देखा जाना जहिए.

Source: News18Hindi Last updated on: May 24, 2022, 7:15 PM IST