प्रधानमंत्री का जम्मू-कश्मीर दौरा: सपनों को हकीकत में बदलने की रफ्तार पर निगाह डालेंगे मोदी!

जम्मू–कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के करीब पौने तीन साल बाद पीएम मोदी आज पहली बार प्रदेश के दौरे पर हैं. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के लिए देखे गए उनके सपनों को धरातल पर उतारने का काम कितनी तेजी से हुआ है, इसका जायजा लेंगे वो खुद, साथ में विकास की गति को धार देने की कोशिश करेंगे बड़ी परियोजनों को लॉन्च कर.

Source: News18Hindi Last updated on: April 24, 2022, 10:06 AM IST