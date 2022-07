भारत के संवैधानिक प्रमुख रहे हस्तियों की अनूठी गाथा समेटे हुए है ‘राष्ट्रपति भवन’!

देश के पंद्रहवें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जा चुके हैं. जो संकेत हैं, उनके मुताबिक देश की अगली राष्ट्रपति होंगी उड़ीसा निवासी द्रौपदी मुर्मू, जो पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं. द्रौपदी मुर्मू के पहले चौदह शख्सियतें देश के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा चुकी हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: July 19, 2022, 11:16 AM IST