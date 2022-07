मोदी के संगठन सूत्र को समझना है, तो पढ़ें अजय सिंह की किताब ‘The Architect of the new BJP’!

वह 2013 का साल था. मध्यप्रदेश से एक सज्जन का मेरे पास फोन आया. दरख्वास्त ये कि मैं उनकी नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग तय करवा दूं ताकि वो उनको वह पुस्तक भेंट कर सकें, जो मोदी की जीवनी थी, संगठन से लेकर बतौर मुख्यमंत्री उनके कामकाज का विश्लेषण करती हुई. मैंने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया कि क्या आपकी पहले मोदी से मुलाकात हुई है, किताब लिखने के संदर्भ में या किसी और प्रसंग में. उन सज्जन ने बड़े ही ठसक से कहा कि मिला तो कभी नहीं हूं लेकिन टीवी पर मोदी को देखकर और अखबारों में उनके बारे में पढ़कर मैंने पूरी जीवनी लिख दी है. ये सुनते ही बातचीत आगे बढ़ाने में मेरी रुचि खत्म हो गई और मैंने सीएम कार्यालय से संपर्क करने की सलाह देते हुए बात खत्म कर दी.

दरअसल पिछले कुछ दशकों में ऐसी कई किताबें आई हैं, जो मोदी पर केंद्रित हैं, चाहे सीएम के तौर पर उनके कार्यकाल का लेखा-जोखा देते हुई या फिर संगठन में उनकी बड़ी भूमिका के तौर पर या फिर पीएम के उनके कार्यकाल को लेकर. इनमें से कम ही किताबें ऐसी हैं, जो ऐसे लोगों ने लिखी हैं, जो मोदी की राजनीति को करीब से देख चुके हों या फिर जिनके साथ मोदी की बातचीत होती रही हो.

अजय सिंह इस मामले में अनूठे हैं, जिनकी पुस्तक ‘The Architect of the new BJP’ हाल ही में बाजार में आई है. पिछले पांच दशक से वो पत्रकारिता कर रहे हैं और फिलहाल राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं. मोदी और उनकी राजनीति को पिछले सत्ताइस साल से करीब से देखा है अजय सिंह ने. 1995 में उनकी मोदी से पहली मुलाकात हुई थी. ये वही साल था, जब मोदी गुजरात में पहली बार केशुभाई पटेल की अगुआई में बीजेपी की सरकार बनवाने में कामयाब रहे थे, उसके आर्किटेक्ट रहे थे.

गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री के तौर पर मोदी ने पार्टी को इतना मजबूत बनाया था कि वो अपने दम पर सत्ता में आ सके. गुजरात में बीजेपी की जीत के साथ ही मोदी की चर्चा देश में और जोर से फैली, जो 1990 में आडवाणी की रथयात्रा के आयोजक के तौर पर और फिर 1991-92 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा कर अपनी पहचान बना चुके थे.

हालांकि 1995 में बीजेपी की जीत के तुरंत बाद मोदी को दिल्ली का रुख करना पड़ा था, क्योंकि वहां तब बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे शंकरसिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया था. उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए समझौते के तौर पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मोदी को दिल्ली बुला लिया और एक के बाद एक कई राज्यों की जिम्मेदारी दी.

नरेंद्र मोदी की सियासी यात्रा के गवाह रहे हैं अजय सिंह



जिस समय मोदी दिल्ली आए, उसी के आसपास अजय सिंह की पहली मुलाकात उनसे हुई. उसके बाद मुलाकातों और बातचीत का जो सिलसिला शुरु हुआ, वो लगातार जारी रहा. इस दौरान मोदी कुछ राज्यों में पार्टी के प्रभारी से आगे बढ़कर बीजेपी की केंद्रीय इकाई में संगठन महामंत्री बने, फिर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं. अजय सिंह इस पूरी यात्रा के गवाह रहे हैं, महत्वपूर्ण मौकों और अवसरों पर उनकी मोदी से बातचीत होती रही है, इसलिए मोदी की प्रशासनिक क्षमता के साथ ही सांगठनिक कौशल को करीब से देखने और समझने का उन्हें मौका मिला है.



The Architect of new BJP: How Narendra Modi transformed the party



अजय सिंह बिहार और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक काम करते रहे, नब्बे के दशक में दिल्ली आए. राजनीति की सभी धाराओं को एकेडमिक इंट्रेस्ट के साथ ट्रैक किया. कांग्रेस का पतन और बीजेपी के उत्थान के संधिकाल को भी देखा. और इन सबमें मोदी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही, इसको जानने की कोशिश की, जिसका परिणाम है ये पुस्तक.

5 साल की शोध का परिणाम है यह किताब



अजय सिंह ने 2017 में इस पुस्तक पर काम करना शुरु किया, 2019 में राष्ट्रपति के प्रेस सचिव बने. लेकिन पुस्तक को लेकर उनका जरूरी शोध कार्य चलता रहा, संबंधित लोगों से मुलाकातों और बातचीत का सिलसिला भी. पीएम मोदी की अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में से भी कई बार इन्होंने अपनी किताब के लिए समय हासिल किया. सैकड़ों की तादाद उन लोगों की रही, जो मोदी के सांगठनिक पहलू को करीब से देखते रहे, जिनके साथ मोदी का संबंध रहा था. इन सबसे मिले अजय सिंह. हालांकि इन सबका नाम अपनी पुस्तक में समेटने जाते, तो इसकी साइज करीब दो सौ पृष्ठों से आगे बढ़कर 300 पृष्ठों से भी अधिक की हो जाती.

टाइटल ही पुस्तक की झांकी दे देती है



किताब का पूरा नाम है – ‘The Architect of new BJP: How Narendra Modi transformed the party’. ये टाइटल ही पुस्तक क्या है, इसकी झांकी दे देती है. लेकिन मोदी की संगठन यात्रा की प्रामाणिक कहानी को जानने के लिए आपको इस पुस्तक को पढ़ना होगा. मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किताब काफी रोचक अंदाज में लिखी गयी है और काफी कसी हुई है. आप चाहें, तो चार-पांच घंटे में आसानी से पढ़ सकते हैं. खास बात ये है कि ये किताब महज मोदी प्रेमियों और बीजेपी समर्थकों के लिए नहीं है, बल्कि उस वैश्विक बुद्धिजीवी, शैक्षणिक वर्ग को ध्यान में रखकर लिखी गई है, जो प्रधानमंत्री के तौर पर पूरी दुनिया में धाक जमा चुके मोदी के सांगठनिक पक्ष को समझना चाहते हैं.

मोदी के इस पक्ष को समझने में देश-विदेश के राजनीतिक अध्येताओं की रुचि भी है. आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रचारक के तौर पर 1986 में जब मोदी बीजेपी में आए थे, तो लोकसभा के अंदर पार्टी की सिर्फ दो सीटें थी, एक उनके अपने गृह जिले महेसाणा की, दूसरी आंध्र प्रदेश की एक सीट. 1984 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के सभी दिग्गज हार चुके थे, जिन चुनावों को इंदिरा गांधी की मौत से कांग्रेस के पक्ष में उपजी सहानुभूति लहर के कारण आडवाणी लोकसभा की जगह शोकसभा का चुनाव ही कहते रहे.

बहुत लोगों के लिए पहेली है मोदी का सांगठनिक कौशल







1984 में 2 सीटों पर सिमटी रही पार्टी को 2014 और 2019 के चुनावों में अपने दम पर लोकसभा में बहुमत दिलाने वाले मोदी का सांगठनिक कौशल और संवाद अब भी बहुत लोगों के लिए पहेली है. इस पहेली को सुलझाने का काम अजय सिंह ने किया है अपनी इस पुस्तक के जरिये. दो दशक से अधिक की प्रशासनिक यात्रा, जिसमें सीएम से लेकर पीएम के तौर पर मोदी की उपलब्धियों और उनके कामकाज को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं, लेकिन संगठक मोदी के बारे में प्रामाणिक पुस्तकें कम ही हैं. अजय सिंह की ये किताब इस कमी को पूरा करती है, जो चिंतन, संपर्क और बैठक की सामान्य संगठन परंपरा के साथ ही तकनीक, मॉडल, प्रयोग, साहस, संवाद और सहयोग का सहारा लेकर आगे बढ़ी मोदी की संगठन यात्रा का भी दस्तावेजीकरण है. न सिर्फ किताब में रोचक किस्से हैं, बल्कि राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी. किताब की भूमिका वाल्टर एंडरसन ने लिखी है, जिन्हें श्रेय जाता है, बीजेपी के पुराने स्वरुप जनसंघ के सांगठनिक ढांचे और विकास पर प्रथम प्रामाणिक पुस्तक लिखने का.

अजय सिंह की किताब महज मोदी की संगठन यात्रा का दस्तावेजीकरण ही नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को भी परोसने की कोशिश है, ताकि पाठक ये जान सकें कि कैसे एक समय ब्राह्मण और बनियों की पार्टी का तमगा हासिल करने वाली बीजेपी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल गई, कैसे मोदी की अगुआई में इसने जाति और संप्रदाय के पारंपरिक वोट ब्लॉक से इतर बेनेफिशियरी ब्लॉक बनाने में कामयाबी हासिल की. मोदी की अगुआई में बीजेपी देश को पहला दलित राष्ट्रपति देने के बाद पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने की तैयारी कर रही है. मोदी काल में बीजेपी कैसे ये सब कर पाई है, इसे समझाने के लिए अजय सिंह से बेहतर कोई नहीं है, जो खुद पिछले तीन साल से रायसीना की पहाड़ी के ऊपर देश के सबसे मशहूर भवन में बैठे हैं और मोदी की राजनीति को बाहर से देखने के बाद अंदर से भी देख रहे हैं. अगर आप भी मोदी के संगठन सूत्र को समझना चाहते हैं, तो पेंग्विन से प्रकाशित The Architect Of The New BJP के पन्नों में झांकिए, तत्काल!