मध्‍य प्रदेश सरकार भीली भाषा में पढ़ाई पर विचार कर रही है. ऐसे निर्णयों की सफलता में सबसे बड़ी दिक्‍कत संबंधित भाषा या बोली में पाठ्य सामग्री तैयार करवाने, उनके मानकीकरण, शिक्षकों की उपलब्‍धता, व्‍यवहारिक परेशानियां आदि हैं. सबसे बड़ी बात तो यह कि अन्‍य क्षेत्रों से भी अपनी बोली में पढ़ाई की मांग उठे तो क्‍या हम उनके लिए व्‍यवस्‍था करने में सक्षम हैं?

Source: News18Hindi Last updated on: November 29, 2022, 10:39 am IST