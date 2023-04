Bawra Mann: अंग्रेज हमारे समाज की कमजोरियां जान गया था. उसने देखा कि ये ऑनर किलिंग इतनी जल्दी हमारे समाज को ‘हजम’ हो गई थी. पिता के घिनौने कृत्य को परिवार और समाज के लोगों ने कैसे इतनी जल्दी माफ कर दिया था. यही नहीं, अभियुक्तों के सिपाही बनने पर भी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ था. आज के आधुनिक समाज की परिदृष्टि से देखेंगे तो लगेगा कि ये कैसा न्याय है?

Source: News18Hindi Last updated on: April 3, 2023, 8:16 am IST