बावरा मन: लखनऊ की जनरल कोठी के कप्तान

Bawra Man: गोमती किनारे बनी खूबसूरत जनरल कोठी लखनऊ के शानदार इतिहास की गवाह है. यह इमारत अवधी और यूरोपियन भवन निर्माण शैली का एक अद्भुत नमूना है. 1775 से लेकर 1856 तक के दरम्यान अवध की धरती पर इसी निर्माण शैली में तकरीबन अस्सी ऐसी कोठियां, मंजिलें तामीर हुईं थीं. ये कोठियां और ये मंजिलें खुद नवाब, उनके परिवार, उनके सिपहसलारों के लिए बनवाई गईं थीं.

Source: News18Hindi Last updated on: April 13, 2023, 9:10 am IST