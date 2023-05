बावरा मन: लाल हवेली के झरोखों से

Bawra Man: बावरे मन को चेनाब के पार वाली कुल्ली नहीं दिख रही. उसे तो बस रावलपिंडी वाली सहगल हवेली दिख रही है. वो हवेली जिस की प्रेम कहानी मां सुनाते नहीं थकती थीं. सुना है, अब उस हवेली को सब ‘लाल हवेली’ कहते हैं. तकसीम से पहले ये हवेली पूरे रावलपिंडी में ‘सहगल हवेली’ के नाम से मशहूर थी. ये हवेली बुद्धा बाई और धनराज सहगल के प्रेम की निशानी थी और इसीलिए मां इस हवेली को रावलपिंडी का ‘ताजमहल’ कहा करती थीं.

May 22, 2023