बावरे मन की एक बहरूपिए से मुलाकात

Bawra Mann: हमने गांव-शहर में बहुरूपियों को देखा है. शादियों में ये मनोरंजन के मुख्‍य आकर्षण हुआ करते थे. बहुत दिनोंं बाद एक शादी में ऐसे ही एक बहुरूपिए से मुलाकात हुई तो इनके इतिहास के बारे में जानने की इच्‍छा हुई. खोजा तब पता चला कि बात 1823/25 के आसपास की है. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जनरल साहेब के मनोरंजन का पूरा ख्‍याल रखने के लिए नूरा भांड को बुलावाया गया था. आगे की कहानी दिलचस्‍प है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 7, 2023, 6:15 pm IST