बावरा मन चला रेलवे लाइब्रेरियों की यात्रा पर

Bawra Mann: रेलवे स्टेशन की आपाधापी के बीच प्लेटफार्म का सुंदर शांत कोना देख मन हुआ थोड़ा और पास जा कर देखूं. देखा तो दरवाजे के ठीक ऊपर लिखा था,अमृतलाल नागर हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय, पूर्वोतर रेलवे लखनऊ. इस पुस्तकालय को देख आश्चर्य हुआ कि इतनी ‘चलती हुई’ जगह पर भी कोई इंसान सुकून से चार पल को बैठ कर किताब पढ़ सकता है! पड़ताल की तो पाया कि रेल यात्रा और किताबों का संबंध डेढ़ सौ साल पुराना है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 2, 2023, 7:27 pm IST