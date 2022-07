Bawra Mann: आवाज़ दो हम एक हैं

5 जनवरी 1876, बनारस



उस रोज़ बनारस, बिलकुल अतिथि देवो भव की तर्ज पर राजकुमार बर्टी के आगमन में सजा हुआ था. खुद काशी नरेश ने आगे बढ़ कर ब्रितानी हुकूमत के चिराग का अभिनंदन, रामनगर किले में किया था और यही नहीं, जब बर्टी की बिदाई का समय हुआ तो चलते चलते काशी नरेश ने उन्हें अपनी एक सोने के जड़ाऊ हत्थे वाली छड़ी भी भेंट की थी. बाकी कीमती उपहारों के बीच ये छड़ी की भेंट काफी प्रतीकात्मक थी. ये छड़ी काशी नरेश के बर्टी के प्रति उनके निजी सम्मान का प्रतीक थी.

दरअसल, 8 नवंबर 1875 को राजकुमार बर्टी का भारत आगमन हुआ था और 13 मार्च 1876 को उनकी भारत से रवानगी हुई थी. चार महीने के इस प्रवास में बर्टी ने भारत का कोना कोना नाप डाला था. वो अपनी इस यात्रा के दौरान भारत के लगभग 90 छोटे बड़े शासकों से मिले थे. कहा जाता था, भारत को इतनी सघनता से घूमने वाले वो उस समय की दुनिया के अकेले जीवित शख्स थे. बर्टी की यात्रा की मिनट टू मिनिट दिनचर्या ब्रिटिश हुकूमती दस्तावेज़ो में आज भी मौजूद है. वो किस राजा महाराजा नवाब से कब और कितना मिले, उन्हें उपहार स्वरूप क्या मिला इस सब का, रिकॉर्ड है.

बर्टी के इस लंबे भारत प्रवास के तीन मकसद थे. पहला, यहां के राजा-महाराजाओं से अच्छे संबंध कायम करना, दूसरा, अंग्रेज़ हुक़ूमती तंत्र का निरीक्षण करना और तीसरा, मनोरंजन और शिकार वाली अपनी छुट्टी मनाना. तीनों मामलों में बर्टी अपनी इस यात्रा से बेहद संतुष्ट थे.

बर्टी की भारत यात्रा



दरअसल, प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड (बर्टी), महारानी विक्टोरिया के बड़े बेटे थे. बर्टी रंगीन मिज़ाज थे. घूमने का उन्हें बड़ा शौक था. लंबी-लंबी यात्राएं करते थे. हर मां की तरह महारानी भी अपने बेटे की बेपरवाही से ज़रा नाराज रहा करती थीं. बर्टी तकरीबन साठ साल ‘प्रिंस ऑफ़ वेल्स’ रहे. प्रिंस ऑफ वेल्स का मतलब होता है, वो राजकुमार जो आगे चल कर सम्राट बनता है. वेल्स का राजकुमार, यूनाइटेड किंगडम में परम्परानुसार ब्रिटिश युवराज को दिया जाने वाला ख़िताब है. ख़ैर, बर्टी, महारानी विक्टोरिया के मरने के बाद सम्राट बने और कहलाए, ‘एडवर्ड सप्तम’. उनके जीवन का सबसे चर्चित काम 1875-76 वाला उनका ये भारत दौरा ही था.

इस चर्चा का कारण वो 151 जानवर भी थे जिन्हें बर्टी अपने साथ भारत के इस दौरे से वापस इंग्लैंड लेकर गए थे. इन जानवरों में हाथी, बाघ, चीता सब शामिल थे. इन जानवरों को बर्टी ने लंदन के चिड़ियाघर में रखवा दिया था. कहते हैं उसके बाद भारत के जानवरों में लोगों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि अगले साल भारत आने वाले सैलानियों की तादाद कई गुना बढ़ गई.

बर्टी के जानवरों ने ही अकेले इंग्लैंड में धूम नहीं मचाई थी, बर्टी को हिंदुस्तान भर के राजा महाराजाओं ने जो महंगे महंगे नायाब तोहफ़े दिए थे, उनको भी देखने भीड़ उमड़ पड़ी थी. बर्टी ने भारत से चलते वक्त साउथ केनसिंगटन स्थित इंडियन म्यूजियम के संरक्षक जार्ज बर्डवुड को एक संदेश भिजवाया था जिसमें कहा था कि जैसे ही जहाज़ पोर्टसमाउथ पहुंचे इन तोहफों को वो अपनी सुपुर्दगी में ले लें. बाद में इन तोहफों की प्रदर्शनी पेरिस समेत यूरोप के दस प्रमुख शहरों में लगाई गई थी. बताया जाता है, अकेले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में इस प्रदर्शनी को 2.5 मिलियन लोग देखने पहुंचे थे.

आखिर यूरोप में धूम मचाने वाले ये नायब तोहफ़े और अनोखे जानवर बर्टी को दिए किसने थे? ये भी कमाल था कि जिस भारत में उस समय 100,000 से भी कम यूरोपियन थे वहां एक ब्रिटिश राजकुमार के आगमन में यूं पलक पांवड़े बिछा दिए गए थे. उनका सम्मान करने में किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी. इतना आदर सम्मान, इतने बेशकीमती तोहफ़े, इतनी मौज मस्ती… भारत, ऐसे ही ‘ब्रिटिश हुकूमत का बेशकीमती नगीना’ नहीं कहलाता था.

लुटियंस दिल्ली में राजा महाराजा और नवाब



जितना सम्मान इन राजा महाराजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत को दिया, आने वाले समय में उतना ही सम्मान उन्हें सूद समेत वापिस भी मिला. और मिला उन्हें लुटियंस दिल्ली में आवास का स्थान.

‘वाइस रीगल लॉज’ (आज का राष्ट्रपति भवन) से निकलते हुए किंग्स वे (आज का राजपथ) के इर्द गिर्द आज भी हैदराबाद हाउस, पटियाला हाउस, बड़ौदा हाउस, जयपुर हाउस उस ‘सम्मान वाली प्लानिंग’ का मानचित्र प्रदर्शित करते हैं.

हुआ ये कि जब ‘लुटियंस दिल्ली’ का खाका तैयार हो रहा था, भारत के राजा-महाराजा और नवाबों ने भी उस नई राजधानी में जगह पाने की अपनी इच्छा ज़ाहिर की. ब्रिटिश हुकूमत और वाइसरॉय को भी लगा कि ये एक अच्छी निशानी है. सम्मान को निष्ठा में तब्दील करने का बढ़िया तरीका. बस शर्त ये थी कि इन राजा महाराजाओं को अपने महल/बंगले का नक्शा पास करवाना था. ये नक्शे वाली शर्त इसलिए भी थी कि कहीं ‘वाइस रीगल लॉज की शान’ में गुस्ताखी न हो जाए. कोई और इमारत उसको टक्कर ना देने पाए.

ख़ैर…

भारत का रीबूट बटन







15 अगस्त 1947 की तारीख भारत के ‘रीबूट बटन’ के दबने की तारीख है. रिबूट इसलिए क्योंकि एक भारत 1947 के पहले था. एक भारत 1947 के बाद बना. 1947 से पहले, भारतवासियों के भाग्यविधाता सिर्फ़ राजा-महाराजा, महारानी, नवाब, सुलतान, बादशाह ही हुआ करते थे. पर 1947 में इस रीबूट बटन के दबते ही, ‘आम हिन्दुस्तानी’ अपनी किस्मत के बादशाह खुद बन गए थे.

1947 में हमने ना सिर्फ़ अंग्रेजों से आजादी पा ली थी बल्कि हमने राजा-महाराजाओं के शासन से भी मुक्ति पा ली थी. मुक्ति पाते ही हमने अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था चुनी जिसमें हमने आधुनिक भारत की नींव रखी. अपने शासकीय नुमाइंदे खुद चुनने की ताकत अपने हाथों में रखी. नुमाइंदा पसंद ना आए तो उसे हटा देने का हक भी अपने पास रखा.

राजनीतिक कुंडली



इस तरह ‘हम भारत के लोगों’ ने अपने हाथों ही अपनी एक नई ‘राजनीतिक कुंडली’ का निर्माण किया. 26 नवंबर 1949 को भारत देश के निवासियों ने खुद से कहा था…

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी , पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई0 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, सम्वत् दो हजार छह विक्रमी) को एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं.

के एम मुंशी ने संविधान की इसी प्रस्तावना को ‘राजनीतिक कुण्डली‘ का नाम दिया था. हम इसे अपने संविधान की आत्मा कहते हैं.

पर ये ‘हम भारत के लोग’ हैं कौन?



‘हम भारत के लोग’ की खूबसूरती ये है कि कभी लुटियंस दिल्ली में जगह पाने वाले राजा महाराजा और नवाब भी ‘हम भारत के लोग’ हैं. मुगलों, अंग्रेजों की फौजों में लड़ने वाले सिपाही और उनके वंशज भी ‘हम भारत के लोग’ हैं. अंग्रेज़ी हुकूमत के ‘टोडी बच्चा’ भी ‘हम भारत के लोग’ हैं. 1947 की तक्सीम में आए विस्थापित उजड़े शरणार्थी भी ‘हम भारत के लोग’ में शामिल हैं. जो बाहर से आए, यहीं के होके रह गए, उनकी अगली पीढ़ी को भी हमने अपनाया है, ‘हम भारत के लोग’ बनाया है. एंग्लो इंडियंस और पुर्तगाली जड़ों वाले गोवा निवासियों को प्रेम, विश्वास और नए कानूनों के साथ आश्वस्त किया है, उन में भी ‘हम भारत के लोग’ समाया है.

आज़ाद भारत में, हम हिन्दुस्तानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे कानून ने, सबको अपने दिल में, अपने वतन में जगह दी है. हमें ‘हम भारत के लोग’ कहलाने का गर्व दिया है.

इस तरह ‘हम भारत के लोगों’ का ये रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे, इसकी कोशिश ‘हम भारत के लोगों’ को ही करनी है.

चलते चलतेहाल ही में भारत के माननीय मुख्य न्यायधीश श्री रमन्ना ने अपने एक भाषण में जो कहा है, उसे याद रखना ही ‘हम भारत के लोगों’ का आज कर्तव्य है. वो कहते हैं…

“people need to focus on issues that unite the country and not on those that divide it.

Inclusivity strengthens unity in society, which is key to peace and progress. We need to focus on issues that unite us. Not on those that divide us. In the 21st century, we cannot allow petty, narrow and divisive issues to dictate human and societal relationships. We have to rise above all the divisive issues to remain focused on human development. A non-inclusive approach is an invitation to disaster.”

धन्यवाद