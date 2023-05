बावरा मन: रावी किनारे वाया एथेंस

Bawra Mann: यह ग्रीस की राजधानी एथेंस की यात्रा की बात है. अपनी आंखों के सामने एक मजबूर ‘कबूतर’ की बेबसी देख दिल विचलित हो गया. उस रोज शून्यो के ढलते सूरज से प्रार्थना की, कि जल्दी ही उस दुकानदार की उम्मीदों का सूरज उगे, उसके कागज बनें और वो अपने अपनों से मिल सके. इस अनुभव से हमने पाया कि अपने अपने वतनों से दूर, इस तीसरे मुल्क में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एकदूसरे के दिल की सुन पा रहे थे. तीसरे मुल्क में ये दोनों ‘एक’ थे.

Source: News18Hindi Last updated on: May 28, 2023, 5:12 pm IST