बावरा मन: जब रेडियो पर बैन हुए हारमोनियम और उस्ताद बड़े गुलाम अली साब

Bawra Man: रेडियो का अपना ठसक वाला एक दौर रहा है. बात उसी समय की है जब गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को रेडियो पर प्रसारित करने के जतन किए जा रहे थे. इन प्रयासों के दौरान गुरुदेव को प्रसन्‍न करने के लिए रेडियो पर हारमोनियम को प्रतिबंधित भी कर दिया गया था. यह बैन लंबे समय तक रहा. संगीत को लेकर दूसरा प्रतिबंध बड़े गुलाम अली साब से जुड़ा है जो पचास साल से भी ज्‍यादा समय तक जारी रहा.

Source: News18Hindi Last updated on: May 18, 2023, 12:29 pm IST