बावरा मन: कप्तानी की रवानी

अगले शुक्रवार की परेड और ओआर के बाद साहब ने जब नाश्ते में जलेबी की जगह फ़्लूयरीज़ की पेस्ट्री देखी, गदगद हो गये. उन्होंने आर आई साहब की जमकर तारीफ़ की. इस जमके वाली तारीफ़ का नतीजा था, कि अब हर शुक्रवार ओआर के बाद, कप्तान साहब को फ़्लूयरीज़ की पेस्ट्री नोश फ़रमाने को मिलती. और आरआई साहब को क्या मिला??

Source: News18Hindi Last updated on: August 21, 2023, 9:05 am IST