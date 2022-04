'बर्तन-भांडों' की याद में…

पल भर के लिए इस बेहद स्टाइलिश "बार्बी डॉल" नुमा महिला के शब्दकोश में भांडे शब्द सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ. दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि लोग कितनी आसानी से लगती हुई भाषा का इस्तेमाल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर लेते हैं. तीसरा, मन में ख़्याल आया कि क्या घरेलू काम करना इतना कमतर है कि सुनकर मुझे बुरा लगा?

Source: News18Hindi Last updated on: April 30, 2022, 7:55 AM IST