ईवा: वो लड़की है कहाँ?

मेरी उम्र रही होगी, यही कोई तेरह चौदह बरस, जब मैंने पहली बार ईवा को देखा था. एकदम दुबली पतली लंबी अफ़्रीकी लड़की. पाँच फुट आठ इंच वाली हाइट और वज़न, किसी तरह कपड़ों समेत, कुल जमा पचास किलो. नीचे ढीली जींस और ऊपर पूरी बाँह वाली कॉटन की मर्दानी शर्ट पहने. शर्ट भी नीले चारखानों वाली, जीन्स से बाहर निकली हुई, ओवरसाइज़्ड. ज़रा सी हवा चले, तो फड़फड़ाने लगे. ईवा के छोटे-छोटे बॉयकट बाल थे.

काले घुंघराले, जैसे सामान्य तौर पर अफ़्रीका के देशों में पाये जाते हैं. ईवा सूडान से आयी हुई चौबीस पच्चीस साल की लड़की थी, पर लड़कियों वाली एक भी अदा उसमें ना थी. ईवा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी. अगर मेरी वो नासमझी वाली उम्र ना होती तो आज शायद मुझे याद होता कि वह क्या कोर्स या पढ़ाई कर रही थी. ख़ैर…

ईवा को अपने साथ लेके जो शख़्स आये थे, उनकी दुकान से हमारे यहाँ किराने का सामान आता था. कॉलोनी में सब उन्हें जानते थे. ईवा भी उनकी दुकान से सामान लिया करती होगी. इसलिए ईवा को जब किसी कारणवश घर शिफ्ट करना पड़ा तो बजाय किसी प्रॉपर्टी डीलर के उसने उन किराना शॉप वाले बुजुर्ग की मदद ली. हमारा घर बड़ा था पर परिवार छोटा था. तीन प्राणियों भर का परिवार था. शायद इसीलिए दुकानदार अंकल को लगा होगा कि हमारे यहाँ ईवा को रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल सकती है. ना ना करते भी माँ को ईवा पे तरस आ गया. वो हाँ कर बैठीं. उनके तरस खाने का कारण था कि ईवा की माँ नहीं थी.

गैराज



अब घर में सिर्फ़ गैराज ही ऐसी जगह थी, जहां जगह ख़ाली थी. हालाँकि गैराज बड़े साइज का था और उसमें छोटा सा अटैच्ड बाथरूम भी था. पर था तो चार पल्ले के दरवाज़े वाला गैराज ही. गैराज तो गैराज ही होता है ना. हाँ, गैराज के बाहर पोर्टिको पर अंगूर की बेल चढ़ी थी. खूब सारे पेड़ पौधे थे. ईवा को लगा इस हरियाली के बीच उस गैराज में भी वो आराम से रह लेगी. बात पक्की हो गई. इस तरह ईवा ने हमारे घर के गैराज में अपना सामान, सेट कर लिया.

ईवा का हमारे घर आना मेरे लिए कोतुहल का कारण बन गया. वो अपना कमरा बहुत क़रीने से रखती थी. उसके कमरे में दो अलमारियाँ थीं, जिनकी वो हर पंद्रह बीस दिनों में एक बार डीप क्लीनिंग किया करती थी. वो सबसे पहले नीचे फ़र्श पर एक दर्री बिछाती, फिर अलमारी का सारा सामान उस पर निकाल ढेर लगा देती! फिर धीरे धीरे अलमारी को पोंछ कर, नयी अख़बारें बिछा सारा सामान दोबारा लगाया करती. कपड़े भी दोबारा तह कर लाइन से लगाती.

जब कभी वो ज़्यादा थक जाती, दोनों हाथों से सर पकड़ कर एक ख़ास तरह से ख़ुद को कहती, “व्हाट टू डू, व्हाट टू डू”?? उसका सफ़ाई का तरीक़ा मैंने भी जाने अनजाने अपना लिया. आज तक मैं अलमारियों में सामान रीअरेंज नहीं करती. अलमारी को पहले पूरा ख़ाली करती हूँ और फिर शून्य से उसे व्यवस्थित करती हूँ. जब भी ऐसा करती हूँ, मन में ईवा को याद ज़रूर करती हूँ.

एटलस साइकिल



ईवा के सामान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टैंडआउट करती थी, वो थी उसकी फुल साइज वाली काली एटलस साइकिल. वो भी डंडे वाली मर्दों वाली साइकिल. दिल्ली में जब सभी युवा मोबाइक या फिर रंग बिरंगी हीरो या बीएसए वाली स्मार्ट लुक वाली साइकिल चलाते थे, ईवा लड़की हो कर भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ काली मर्दानी एटलस साइकिल चलाया करती थी. ईवा को देख-देख, मेरे भी बाल मन में ख़्याल आता कि मुझे उसी की तरह होना है.

आज़ाद, बेपरवाह, अपनी मर्ज़ी की मालिक. ईवा एकदम टॉम बॉय माफ़िक़ थी. बल्कि, टॉम बॉय शब्द का अभिप्राय ही मुझे ईवा को देख के समझ आया. वो बोलती भी बहुत कम थी. जैसे किसी से कुछ ख़फ़ा-ख़फ़ा हो. अब वह ऐसी क्यों थी, हमें नहीं मालूम था. पर एक बार जब वो थोड़ा खुली तो इतना ही बोली कि, “सूडान में बहुत बड़ा परिवार है. लेकिन अब मन करता है हिंदुस्तान में ही रह जाऊँ”.

कोई अपनी जड़ों से इतना कट कर कैसे अपनी ज़िंदगी की कल्पना कर सकता है, उस समय मेरी समझ से परे था. माँ ने जब पूछा हिंदुस्तान में रह कर क्या करोगी तो बोली, “अपनी कंपनी बनाऊँगी, खूब सारे रिक्शे ख़रीदूँगी और उन्हें गरीब रिक्शावालों को कम किराया लेकर, चलाने को दूँगी”.

ईवा की इस तरह की क्रांतिकारी, लीक से हट के की हुई बातें मुझे बहुत भातीं. अस्सी के उस दशक में उसका ये रिक्शा स्टार्टअप का आईडिया आज भी मुझे अचंभित करता है. ख़ैर, ईवा का कोर्स ख़त्म हुआ. वो सूडान वापिस गई. कह के गई कि वो फिर आएगी, रिक्शे चलवायेगी, लेकिन वो नहीं आयी…

एक और सूडानी छात्र



ईवा तो नहीं आयी पर उसी के देश का, उसका एक मित्र जमाल आया था. जमाल भी गैराज में रहना चाहता था. माँ ने जब जमाल से ईवा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ईवा अब अमरीका जाने की तैयारी में लगी है. माँ ने ईवा के परिवार का हालचाल पूछा तो जमाल ने कहा, “ईवा अनाथ है. उसका कोई परिवार नहीं है. ईवा का पूरा जीवन एक अनाथालय में बीता है. वो मुस्लिम बहुल अफ़्रीकी अरब देश सूडान के अल्पसंख्यक ईसाई धर्म को मानने वाली लड़की है. यहाँ तक कि उसने अपना धर्म भी ख़ुद ही चुना है.” जमाल के मुताबिक़ यूएन की तरफ़ से ईवा को IDP वाला भत्ता मिला करता था, जिसकी वजह से वो दिल्ली पढ़ने आ सकी थी.

ईवा की कहानी सुन उस दिन हम सब को बहुत दुख हुआ था. ईवा के स्वाभिमानी स्वावलंबन के पीछे की दर्द भरी दास्तान ने दिल को हिला दिया था. जमाल के अनुसार ईवा जब कहती थी, In Sudan I have a very big family”, तो उसका मतलब होता था कि अनाथालय के उसके इन्मेट्स ही उसका परिवार हैं.

ईवा आज जहां भी होगी, साठ के क़रीब की होगी. उम्मीद करती हूँ, जिन ख़ुशियों की तलाश में वो अपनी जवानी में इधर उधर भटकती रही, वो ख़ुशियाँ उसे उसके बाद के जीवन में भरपूर मिली होंगी. इस बड़ी सी दुनिया में उसने आख़िरकार “अपना” भी एक “छोटा सा परिवार” बना ही लिया होगा.

आमीन