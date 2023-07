मतलब के यार

World War 2: ब्रिटिश अफ़सर और सिपाहियों के अलावा इस जहाज़ में राज की आर्डिनेंस, बलोच फ्रंटियर, पंजाब स्किनर हॉर्स रेजिमेंट के फ़ौजी भी यात्रा कर रहे थे. यात्रा शुरू होने के दो दिनों के अंदर ही इस जंगी जहाज़ पर इटली की तरफ़ से बमबारी हुई.

