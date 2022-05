भारत की खोज: गांधी का गंगौर- बीनो बाबाजी और गंधी महाराज

आजादी के कई वर्षों बाद तक हमारे गाँव के लगभग सारे सभ्रांत लोग खादी पहनने में फक्र महसूस करते थे. स्कूल में क्राफ्ट के पीरियड में ज्यादातर बच्चे सूत कातना पसंद करते थे.

Source: News18Hindi Last updated on: May 30, 2022, 10:31 AM IST