भारत ग्रैंड जी20 समिट की मेजबानी के लिए तैयार, PM मोदी बी20 को करेंगे संबोधित

G20 Summit LIVE Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को दिल्ली में वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक जी20 संवाद मंच बिजनेस 20 (B20) शिखर सम्मेलन भारत 2023, को संबोधित करने वाले हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और विशेषज्ञों को बी20 इंडिया विज्ञप्ति पर विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए लाया गया है. इसमें कहा गया है कि बी20 इंडिया विज्ञप्ति में जी20 को प्रस्तुत करने के लिए 54 सिफारिशें और 172 नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 104वें संस्करण को भी संबोधित किया.

भारत दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार- PM मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत, देश 8 सितंबर से राष्ट्रीय राजधानी में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है.

हमारी G20 प्रेसीडेंसी पीपुल्स प्रेसीडेंसी: PM मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जी20 की देश की अध्यक्षता पीपुल्स प्रेसीडेंसी है, जहां जनभागीदारी की भावना सबसे आगे है.

Our Presidency of the G-20 is a People’s Presidency, in which the spirit of public participation is at the forefront. #MannKiBaat pic.twitter.com/GGwyfko0JV



— PMO India (@PMOIndia) August 27, 2023