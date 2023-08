‘जॉयलैंड’ जहाँ पितृसत्ता प्रतिपक्ष की भूमिका में है

फिल्म में एक संवाद है- मोहब्बत का अंजाम मौत है! सामंती परिवेश में प्रेम एक दुरूह व्यापार है, बेहद संवेदनशीलता के साथ निर्देशक ने इसे फिल्म में दिखाया है. यह फिल्म अपने विषय-वस्तु का जितनी कुशलता से निर्वाह करती है, उसी कुशलता से परिवेश, भावनाओं और तनाव को भी उकेरती है.

August 11, 2023