किसी भी देश के प्रतीक बनते हैं शनैः-शनैः, जैसे उसकी मिट्टी से उपजे पौधे. आप इनके अविर्भाव या विकास को न तो रोक सकते हैं और न ही समय से पूर्व उगा सकते हैं. इनके बनने की अपनी एक लय और ताल होती है क्योंकि यह एक स्वाभाविक और नैसर्गिक प्रक्रिया है. हमारे देश के लिए यह अपने प्रतीक और चिह्न गढ़ने का समय है. नया संसद भवन ऐसा ही एक उदाहरण है.

Source: News18Hindi Last updated on: May 22, 2023, 1:44 pm IST