धर्म के नाम पर लड़कियों को ‘काबू’ करने की साजिश

लड़कियों के नाम पर दहाड़े मारने वालों को लड़कियों की चिंता नहीं है इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है क्योंकि रोजाना सैकड़ों लड़कियां औरतें, बलात्कार, हिंसा, दहेज हत्या का शिकार होती हैं लेकिन ऐसे मामले पर ये लोग सीना तभी पीटते हैं जब आरोपी दूसरे धर्म का हो. एक ही धर्म में शादी करने के बाद फिर लड़की का पति उसके साथ कैसा बर्ताव करता है इससे किसी को कोई लेना-देना नहीं है.

Source: News18Hindi Last updated on: March 30, 2023, 8:38 am IST