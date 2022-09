होर्डिंग्स, बैनर्स, सेल्फी विथ डॉटर से नहीं बदलने वाली बेटियों की किस्मत

सड़क किनारे बड़े-बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं जो हमें बेटी को बचाने, बेटी को पढ़ाने, बेटी है तो कल है का संदेश देते हैं. ये सब तो आपको पता ही है. लेकिन अब मैं जो सवाल उठाने जा रही हूं वो आपको नागवार गुज़र सकते हैं, मेरे सवाल आपको तीखे लग सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं. लेकिन सवाल जरूरी हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: September 27, 2022, 10:04 am IST