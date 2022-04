दिलों में राज करते इरफ़ान और ऋषि कपूर; हो सके तो लौट आओ किसी बहाने से....

Irrfan and Rishi Kapoor Death Anniversary: 29 और 30 अप्रैल 2020 ये वो दो दिन हिंदुस्तानियों के साथ-साथ दुनिया को ग़मज़दा कर गए. 29 अप्रैल को हमारे सबके बेहद अज़ीज़ इरफ़ान इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं और 30 अप्रैल की सुबह ख़बर मिलती है कि ऋषि कपूर साहब भी अब हमारे बीच नहीं रहे.

Source: News18Hindi Last updated on: April 30, 2022, 10:07 AM IST