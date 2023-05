पीरियड्स पर बात करना बेहद जरूरी, तोड़नी होंगी वर्जनाएं

महाराष्ट्र के ठाणे में एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां एक भाई अपनी 12 साल की मासूम बहन का हत्यारा बन गया. ये वारदात नहीं होती और एक बच्ची अपनी जान से नहीं जाती, अगर उस बच्ची को पीरियड्स के बारे में कोई जानकारी होती, वो अपने भाई के सवालों के जवाब दे सकती थी. लेकिन जिसे खुद नहीं पता कि पीरियड क्या होते हैं वो क्या ही जवाब देती?

Source: News18Hindi Last updated on: May 11, 2023, 4:17 pm IST