मदर्स डे: बिना मां बने भी मुकम्मल है औरत का वजूद

Mother's Day 2023: हर औरत अपने आप में पूरी है लेकिन हमारे समाज ने औरत के पूरे और अधूरे होने की परिभाषा गढ़ दी है. और जाने अनजाने हम खुद को सौभाग्यशाली कह कर किसी औरत को दुर्भाग्यपूर्ण बता देते हैं, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है. दुनिया की तमाम औरतें जो मां नहीं बनी वो भी मां हैं, कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिन्होंने भले अपनी कोख से किसी बच्चे को जन्म ना दिया हो लेकिन अनगिनत बच्चों की जिंदगी संवार रही हैं.

Source: News18Hindi Last updated on: May 15, 2023, 11:29 am IST