बेटियों की जासूसी करने से बेहतर है उन्हें पढ़ाएं

लड़कियां पढ़ रही हैं, कामयाब हो रहीं हैं. उनके हाथ में मोबाइल भी जरूरी है क्योंकि दुनिया उनकी मुट्ठी में है. रिजल्ट में कामयाबी के झंडे गाड़ने पर वो लोग लड़कियों के कसीदे पढ़ने के हकदार नहीं जो कहते हैं लड़कियों के हाथों से मोबाइल छीन लो, उन्हें गैर मजहब के लड़कों की साथ स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी मत भेजो. लेकिन यही बेटियां लगातार साबित करती हैं कि जब जब उन्हें मौका मिलेगा, जितना मौका मिलेगा उतने में ही वो मिसाल बनेंगी.

Source: News18Hindi Last updated on: April 27, 2023, 9:40 am IST